Iran objavio 4 zahtjeva za Sjedinjene Države kako bi bio otvoren za saobraćaj Ormuski moreuz.

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Predsjednik parlamenta Irana Mohamed Bager Galibaf i vođa pregovaračkog tima Irana je danas saopštio listu zahtjeva koje Sjedinjene Američke Države moraju da ispune kako bi Ormuski moreuz mogao da bude ponovo otvoren u potpunosti, piše "CNN". On je ispostavio četiri zahteva Sjedinjenim Američkim Državama, to su:

Ukidanje američke blokade iranskih luka Potpuno oslobađanje zamrznute imovine Irana Ukidanje sankcija na iransku naftu Okončanje svih vojnih operacija protiv Irana

Vidi opis Iran poslao Trampu listu zahtjeva: Ova 4 uslova mora da ispuni da bi se oslobodio Ormuski moreuz Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: SalamPix/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: HANDOUT /AFP PHOTO / SOURCE / ISRAELI ARMY/Profimedia Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Mahsa/MEI / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Mahsa/MEI / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: STR/AP Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: STR/AP Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Vahid Salemi/AP Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: STR/AP Br. slika: 10 10 / 10

Ovi zahtjevi Irana stigli su u trenutku kada je pogođen iranski brod nepoznatim projektilom u Ormuskom moreuzu kada je poginula najmanje jedna osoba. Galibaf je apelovao na Sjedinjene Američke Države da sprovedu sve tražene mjere na koje su se obavezale Sjedinjene Države u okviru Memoranduma o razumijevanju koji je postignut u junu ove godine, a čiji rok je istekao u ponedjeljak 17. avgusta.

Pomenuti sporazum je imao za cilj da se uspostavi prekid vatre koji bi eventualno doveo i do završetka kraja rata. Međutim, to se nije dogodilo, zabilježena su brojna kršenja prekida vatre sa obe strane koje su se međusobno optuživale sve vrijeme, a američki predsjednik Donald Tramp je na ove zahtjeve Irana odgovorio objavom na svojoj društvenoj mreži "Truth social" da je Ormuski moreuz dio američke teritorije što je novi vid provokacije za Iran.