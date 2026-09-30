"Pričaćemo unucima da je tu bila voda": Građani bijesni, presušilo jedno od najljepših jezera u Srbiji (Video)

Nekadašnji prirodni i turistički biser Vojvodine, Zobnatičko jezero, doživio je ekološki kolaps i ostao bez vode, dok snimci ispucalog dna i ogorčeni komentari mještana ukazuju na dugogodišnje prekomjerno navodnjavanje i nebrigu.

Izvor: Facebook/TV Subotica

Zobnatičko jezero, nadomak Bačke Topole, gotovo je potpuno presušilo. Prizor koji je nekada bio nezamisliv danas ostavlja samo suvu, ispucalu zemlju tamo gdje se prostirala voda.

Društvenim mrežama šire se snimci koji svjedoče o razmerama problema. Umjesto površine jezera, na njima se vide ogromne suve pukotine u zemlji, dok je od vode ostalo tek malo. Prizor je posebno težak za one koji pamte Zobnaticu kao jedno od mjesta po kojima je ovaj kraj bio prepoznatljiv.

Građani ne kriju ogorčenje, a u komentarima ispod snimaka nižu se reakcije na prizor koji mnogi doživljavaju kao upozorenje da je priroda došla do krajnjih granica.

"Ovako јe prošlo јezero u Čonoplji. Nemar, nerad i nebriga, plus manjak padavina i kraј..."

Jedan komentar posebno oslikava koliko je ljudima teško da prihvate da je jezero koje su godinama gledali danas gotovo nestalo:

"Pričaćemo unucima da je tu nekad bilo jezero."

Mnogi ukazuju i na prekomjerno navodnjavanje zemljišta kao jedan od razloga zbog kojih je nivo vode godinama opadao, navodeći da se voda zahvatala direktno iz jezera i bunara.

"Svake godine su ga koristili za navodnjavanje."

Zobnatičko jezero nalazi se u neposrednoj blizini Bačke Topole, a njegova voda važi za jednu od čistijih u Vojvodini. Jezero i čitav kompleks Zobnatice godinama predstavljaju važan turistički potencijal ovog kraja, ali i prirodno bogatstvo koje sada pokazuje koliko može biti ranjivo.

U blizini jezera nalazi se i vjetrenjača, koja posetiocima pruža poseban ugođaj, dok Zobnatica predstavlja stanište brojnih rijetkih vrsta vodozemaca, gmizavaca i sisara. Svoj dom ovde je pronašlo čak 148 vrsta ptica, od kojih je 75 gnezdarica.

Na području Zobnatice ljubitelji lova imaju na raspolaganju lovište površine 2.537 hektara, dok je za ribolovce ovo područje godinama bilo posebno privlačno jer se ovdje nalazi jedno od jezera najbogatijih ribom u Vojvodini, površine oko 250 hektara.

Turistički kompleks Zobnatice čini nekadašnje imanje porodice Terleeva, koje je 1882. godine izgradio vlastelin Đula Terleeva. U okviru imanja nalaze se dvorac Zobnatica i kula osmatračnica.

Zobnatica je poznata i po ergeli, osnovanoj još 1779. godine. Cjelokupan kompleks ergele obuhvata konjušnicu sa oko 100 grla engleske punokrvne rase, hipodrom i druge terene za jahanje i treninge.

Sve to danas dobija još snažniju simboliku. Tamo gdje su nekada bili voda, riba i život, sada se pruža suva i ispucala zemlja. Zobnatičko jezero, jedno od prirodnih bogatstava ovog dijela Vojvodine, suočeno je sa prizorom koji će mnogima ostati urezan u sjećanje.

(Telegraf/Mondo)