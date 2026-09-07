Jedno jezero sa Balkana pobijedilo i čuveni Komo: Mirna šetnja pored vode, šarmantne uličice i kristalna voda

Ohridsko jezero je proglašeno za jedno od najljepših mjesta u Evropi, idealno za miran odmor i istraživanje bogate istorije.

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Jezera, rijeke i kanali, mnogima su idealan izbor za kraći odmor. Za razliku od mora, nerijetko su manje gužve, a niža je i temperatura, pa najnovije istraživanje magazina "Tajm aut" ne iznenađuje.

Naime, na vrhu liste najljepših mjesta u Evropi, našlo se jedno jezero i to na Balkanu, čija je ljepota zasijenila i čuveno italijansko Komo - Ohrid.

Putopisci magazina "Tajm aut", Ohridsko jezero su opisali kao mnogo pristupačniju i mirniju alternativu popularnom italijanskom jezeru Komo. Italijansko mondensko mjesto za odmor, poznato je po svjetskim zvijezdama i velikim gužvama. Ohrid nosi potpuno drugačije iskustvo.

Naučnici smatraju da je Ohridsko jezero staro više od tri miliona godina, što ga čini jednim od najstarijih na planeti, ujedno je i jedno od najdubljih u Evropi, a nalazi se na granici Albanije i Sjeverne Makedonije.

Ekosistem koji ga čini je jedinstven, pa se u samom jezeru nalaze brojne vrste koje ne postoje na drugim lokacijama, a sam region jezera je poznat kao mjesto svjetske baštine Uneska.

"Glavni centar na makedonskoj strani jezera je grad Ohrid, smješten na samoj obali. Njegov stari dio prepun je uskih kaldrmisanih ulica, a poznat je i po stotinama srednjovjekovnih crkava – prema legendi, nekada ih je bilo 365, po jedna za svaki dan u godini", navodi se u putopisu.

Kristalno čista plava voda, planinski vrhovi u pozadini i obala prošarana istorijskim gradićima, privlače veliki broj turista u bilo kom dijelu godine.

Vrijeme na jezeru možete provoditi u kupanju ili u istraživanju drevnih ruševina, dok su večeri rezervisane za posmatranje zalaska sunca iza planina. Albanska strana jezera nudi drugačiji sadržaj. Posebno se izdvaja selo Lin, gdje se nalaze ostaci starog mozaika.

Znamenitosti

Jedna od najznačajnijih znamenitosti Ohridskog jezera je crkva Svetog Jovana Kanea, smještena na litici iznad vode, a preporučuje se da posjetu crkvi načinite u vrijeme zalaska sunca, jer tada jezero poprima nestvarne boje.

Istorijski gledano, grad Ohrid je nekada bio važan vjerski centar na Balkanu, Vizantijske crkve nalaze se pored arhitekture iz osmanskog doba, što je i dan danas interesantno kada šetate ovim gradom.

Unesko ocjenjuje Ohrid kao jedno od najstarijih ljudskih naselja u Evropi i jednu od najbolje očuvanih istorijskih urbanih cjelina na kontinentu. Posebnu vrijednost predstavljaju brojni arheološki ostaci, srednjovjekovne crkve i manastiri, više od 800 vizantijskih ikona, kao i tradicionalna gradska arhitektura iz 18. i 19. vijeka. Takođe, Unesko naglašava i značaj Ohrida kao vjekovnog vjerskog i kulturnog središta iz kojeg su se slovenska pismenost, obrazovanje i kultura širili u druge dijelove Evrope.

Jedan od najboljih skrivenih dragulja Evrope

Iako iz sezone u sezonu bilježi sve veći broj turista, Ohridsko jezero i dalje ima mnogo manje posjetilaca nego mnoge zapadnoevropske destinacije, a upravo je ta tišina velika prednost ovog mjesta i dio šarma. Turisti biraju mirne šetnje pored vode, male kafiće sa pogledom na jezero i plaže gdje se lokalno stanovništvo okuplja tokom ljeta i priređuje tradicionalno za Makedonce, srdačne dobrodošlice gostima.

Okolne planine takođe nude planinarske staze i vidikovce koji otkrivaju koliko je jezero zaista prostrano.

Prema izboru putopisaca "Tajm auta", ovo je 10 najljepših mjesta u Evropi:

Ohridsko jezero, Sjeverna Makedonija

Termalni izvori Saturnija, Toskana, Italija

Džajants kozvej, Sjeverna Irska

Alberobelo, Apulija, Italija

Počitelj, Bosna i Hercegovina

Norveški fjordovi, Norveška

Kju gardens, London, Velika Britanija

Kanal Prinsengraht, Amsterdam, Holandija

Dolina Mozela, Njemačka

Kaza Batljo, Barselona, Španija