Muzej RS nagrađuje najljepši ćirilični rukopis

Muzej Republike Srpske raspisao je nagradni konkurs za najljepši ćirilični rukopis i kaligrafski rad u okviru manifestacije "Muzejski dani ćirilice", sa ukupnim nagradnim fondom od 3.000 KM.

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Pokrovitelji ove manifestacije su Grad Banja Luka i Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, a pravo učešća na konkursu imaju svi građani Bosne i Hercegovine.

Da bi se učestvovalo u takmičenju pod nazivom "Srce piše ćirilicu", potrebno je prepisati zadati tekst koji je dostupan na društvenim mrežama Muzeja Republike Srpske. Radovi se mogu poslati poštom ili dostaviti lično do 31. oktobra 2026. godine, na adresu Muzeja (Đure Daničića 1, 78000 Banja Luka), uz obaveznu naznaku "Srce piše ćirilicu – rukopis ili kaligrafija".

Iz Muzeja napominju da je na poleđini rada potrebno čitko napisati lične podatke: ime i prezime, datum i godinu rođenja, mjesto stanovanja, broj telefona i imejl-adresu, dok učenici moraju dodati i razred, te naziv škole koju pohađaju.

"Imena nagrađenih biće objavljena najkasnije 7. novembra na stranicama Muzeja na društvenim mrežama. Biće dodijeljeno 19 novčanih nagrada, a osim novčanih, pripremljene su i brojne specijalne nagrade i pokloni za veoma uspješne radove", saopštili su organizatori.

Priznanja će biti uručena u Muzeju Republike Srpske na manifestaciji "Muzejski dani ćirilice", čiji će tačan datum biti naknadno saopšten, a tom prilikom biće postavljena i izložba najboljih radova.

Organizatori dodaju da će biti dodijeljena i novčana nagrada publike za autora izloženog rada koji osvoji najveći broj glasova posjetilaca, a koji nije prethodno dobio neku od predviđenih stručnih novčanih nagrada.