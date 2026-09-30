logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Muzej RS nagrađuje najljepši ćirilični rukopis

Muzej RS nagrađuje najljepši ćirilični rukopis

Autor Dušan Volaš
0

Muzej Republike Srpske raspisao je nagradni konkurs za najljepši ćirilični rukopis i kaligrafski rad u okviru manifestacije "Muzejski dani ćirilice", sa ukupnim nagradnim fondom od 3.000 KM.

Muzej Republike Srpske: Raspisan konkurs za najljepši ćirilični rukopis i kaligrafiju Izvor: Shutterstock

Pokrovitelji ove manifestacije su Grad Banja Luka i Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, a pravo učešća na konkursu imaju svi građani Bosne i Hercegovine.

Da bi se učestvovalo u takmičenju pod nazivom "Srce piše ćirilicu", potrebno je prepisati zadati tekst koji je dostupan na društvenim mrežama Muzeja Republike Srpske. Radovi se mogu poslati poštom ili dostaviti lično do 31. oktobra 2026. godine, na adresu Muzeja (Đure Daničića 1, 78000 Banja Luka), uz obaveznu naznaku "Srce piše ćirilicu – rukopis ili kaligrafija".

Iz Muzeja napominju da je na poleđini rada potrebno čitko napisati lične podatke: ime i prezime, datum i godinu rođenja, mjesto stanovanja, broj telefona i imejl-adresu, dok učenici moraju dodati i razred, te naziv škole koju pohađaju.

"Imena nagrađenih biće objavljena najkasnije 7. novembra na stranicama Muzeja na društvenim mrežama. Biće dodijeljeno 19 novčanih nagrada, a osim novčanih, pripremljene su i brojne specijalne nagrade i pokloni za veoma uspješne radove", saopštili su organizatori.

Priznanja će biti uručena u Muzeju Republike Srpske na manifestaciji "Muzejski dani ćirilice", čiji će tačan datum biti naknadno saopšten, a tom prilikom biće postavljena i izložba najboljih radova.

Organizatori dodaju da će biti dodijeljena i novčana nagrada publike za autora izloženog rada koji osvoji najveći broj glasova posjetilaca, a koji nije prethodno dobio neku od predviđenih stručnih novčanih nagrada.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Muzej RS ćirilica

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA