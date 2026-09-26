Njoke karbonara su kremastije od klasične tjestenine: Italijanski gurmanluk koji morate da probate

Umjesto špageta, pripremite karbonaru sa domaćim njokama. Isprobajte recept za ovaj italijanski specijalitet.

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Karbonara je jedno od onih jela kojima je teško odoljeti, a kada se špagete zamijene mekanim njokama, dobija se još raskošniji obrok.

Kremasti sos od žumanaca i pekorina, hrskava slanina i dosta sveže mljevenog bibera obavijaju njoke i pretvaraju ih u jelo koje se pravi za posebnu priliku, ali se pamti po jednostavnim sastojcima.

Osnovne informacije

Kuhinja: italijanska

italijanska Kategorija: pasta

pasta Porcije / količina: 4

4 Energetska vrijednost po porciji: 900 kcal

900 kcal Vrijeme pripreme: 40 min

40 min Vrijeme termičke obrade: 50 min

50 min Ukupno vrijeme: 90 min

Sastojci

Za njoke:

1 kg crvenog krompira

300 g brašna

1 jaje

so po ukusu

Za karbonara sos:

6 žumanaca

180 g masnije slanine

250 g pekorina

svježe mljeveni crni biber po ukusu

Priprema

Korak 1: Skuvajte krompir

Krompir operite i skuvajte u ljusci, u hladnoj vodi. Kada voda provri, kuvajte ga oko 30 do 40 minuta, odnosno dok viljuška lako ne prolazi kroz njega. Ocijedite ga, oljuštite dok je još topao i izgnječite u pire.

Korak 2: Napravite tijesto za njoke

Krompir prebacite na radnu površinu i napravite udubljenje u sredini. Dodajte brašno, prstohvat soli i jaje. Kratko zamijesite dok ne dobijete glatko i kompaktno tijesto.

Korak 3: Oblikujte njoke

Tijesto podijelite na nekoliko dijelova. Svaki dio razvaljajte u tanak valjak, pa ga isijecite na male komade. Svaku njoku možete lagano pritisnuti viljuškom kako bi dobila karakteristične brazde koje će bolje zadržavati sos.

Korak 4: Ispecite slaninu

Slaninu isijecite na manje komade i stavite u zagrijan tiganj bez dodavanja ulja. Pržite na umjerenoj temperaturi dok ne postane zlatna i hrskava. Izvadite je iz tiganja, a masnoću sačuvajte.

Korak 5: Pripremite kremasti sos

U činiji umutite žumanca sa sitno narendanim pekorinom. Dodajte malo sačuvane masnoće od slanine i sve dobro sjedinite. Obilno pobiberite.

Činiju stavite iznad šerpe sa lagano ključalom vodom, tako da dno činije ne dodiruje vodu. Miješajte nekoliko minuta, dok smjesa ne postane kremasta.

Korak 6: Skuvajte njoke

U većoj šerpi zagrijte posoljenu vodu. Ubacite njoke i kuvajte ih dok ne isplivaju na površinu. Izvadite ih čim isplivaju, a malo vode u kojoj su se kuvale sačuvajte za sos.

Korak 7: Spojite njoke i sos

Prebacite njoke u činiju, dodajte krem od žumanaca i pekorina i pažljivo promiješajte. Po potrebi dodajte malo vode od kuvanja kako biste dobili svilenkast i kremast sos.

Korak 8: Poslužite

Njoke rasporedite u tanjire i preko dodajte hrskavi guanciale (slaninu). Završite sa još malo pekorina i svježe mljevenim crnim biberom. Poslužite odmah.