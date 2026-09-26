Njoke karbonara su kremastije od klasične tjestenine: Italijanski gurmanluk koji morate da probate

Umjesto špageta, pripremite karbonaru sa domaćim njokama. Isprobajte recept za ovaj italijanski specijalitet.
Karbonara je jedno od onih jela kojima je teško odoljeti, a kada se špagete zamijene mekanim njokama, dobija se još raskošniji obrok.
Kremasti sos od žumanaca i pekorina, hrskava slanina i dosta sveže mljevenog bibera obavijaju njoke i pretvaraju ih u jelo koje se pravi za posebnu priliku, ali se pamti po jednostavnim sastojcima.
Osnovne informacije
- Kuhinja: italijanska
- Kategorija: pasta
- Porcije / količina: 4
- Energetska vrijednost po porciji: 900 kcal
- Vrijeme pripreme: 40 min
- Vrijeme termičke obrade: 50 min
- Ukupno vrijeme: 90 min
Sastojci
Za njoke:
- 1 kg crvenog krompira
- 300 g brašna
- 1 jaje
- so po ukusu
Za karbonara sos:
- 6 žumanaca
- 180 g masnije slanine
- 250 g pekorina
- svježe mljeveni crni biber po ukusu
Priprema
Korak 1: Skuvajte krompir
Krompir operite i skuvajte u ljusci, u hladnoj vodi. Kada voda provri, kuvajte ga oko 30 do 40 minuta, odnosno dok viljuška lako ne prolazi kroz njega. Ocijedite ga, oljuštite dok je još topao i izgnječite u pire.
Korak 2: Napravite tijesto za njoke
Krompir prebacite na radnu površinu i napravite udubljenje u sredini. Dodajte brašno, prstohvat soli i jaje. Kratko zamijesite dok ne dobijete glatko i kompaktno tijesto.
Korak 3: Oblikujte njoke
Tijesto podijelite na nekoliko dijelova. Svaki dio razvaljajte u tanak valjak, pa ga isijecite na male komade. Svaku njoku možete lagano pritisnuti viljuškom kako bi dobila karakteristične brazde koje će bolje zadržavati sos.
Korak 4: Ispecite slaninu
Slaninu isijecite na manje komade i stavite u zagrijan tiganj bez dodavanja ulja. Pržite na umjerenoj temperaturi dok ne postane zlatna i hrskava. Izvadite je iz tiganja, a masnoću sačuvajte.
Korak 5: Pripremite kremasti sos
U činiji umutite žumanca sa sitno narendanim pekorinom. Dodajte malo sačuvane masnoće od slanine i sve dobro sjedinite. Obilno pobiberite.
Činiju stavite iznad šerpe sa lagano ključalom vodom, tako da dno činije ne dodiruje vodu. Miješajte nekoliko minuta, dok smjesa ne postane kremasta.
Korak 6: Skuvajte njoke
U većoj šerpi zagrijte posoljenu vodu. Ubacite njoke i kuvajte ih dok ne isplivaju na površinu. Izvadite ih čim isplivaju, a malo vode u kojoj su se kuvale sačuvajte za sos.
Korak 7: Spojite njoke i sos
Prebacite njoke u činiju, dodajte krem od žumanaca i pekorina i pažljivo promiješajte. Po potrebi dodajte malo vode od kuvanja kako biste dobili svilenkast i kremast sos.
Korak 8: Poslužite
Njoke rasporedite u tanjire i preko dodajte hrskavi guanciale (slaninu). Završite sa još malo pekorina i svježe mljevenim crnim biberom. Poslužite odmah.
Važan savjet:
Domaće njoke možete pripremiti unaprijed, a najvažnije je da krompir bude brašnast i da se tijesto ne mijesi duže nego što je potrebno. Tako će ostati mekane, a neće biti gumenaste.