Ekskluzivna žuta Mazda MX-5: Biće proizvedeno samo šest primjeraka, a kupci se biraju putem lutrije

Samo šest kupaca dobiće priliku da kupe specijalnu žutu Mazdu MX-5.

Izvor: Mazda

Mazda MX-5 konačno je dobila jarko žutu boju koja razbija prilično monotonu ponudu ovog popularnog kabrioleta. Problem je što će specijalni model biti proizveden u svega šest primjeraka, a čak ni novac nije dovoljan da biste ga kupili.

Iza specijalnog izdanja Mazda FSW Ver.2 stoje četiri japanska Mazda dilera. Automobil je obojen u upečatljivu Sunflower Yellow nijansu, sa fabričkom oznakom A6Y, dok crni aerodinamički detalji dodatno naglašavaju njegov izgled.

Ovakva kombinacija posebno privlači pažnju jer standardna paleta modela MX-5 nije naročito šarena. Kupci uglavnom biraju između crne, bijele, tamnoplave, srebrne i sive, dok se prepoznatljiva Soul Red Crystal Metallic izdvaja kao jedan od retkih živopisnijih izbora.

Međutim, Sunflower Yellow neće postati deo standardne ponude. Biće napravljeno samo šest primjeraka ove verzije automobila, a zainteresovani kupci u Japanu prvo moraju da se prijave na lutriju kako bi uopšte dobili pravo da jedan kupe.

Posebna boja se ne nanosi na standardnoj proizvodnoj liniji. Za farbanje je zadužen Mazda Engineering and Technology, kompanija u potpunom vlasništvu Mazde koja, između ostalog, izrađuje i konceptne automobile ovog proizvođača.

Ekskluzivnost ima i svoju cenu. FSW Ver.2 košta oko 9.400 dolara više od standardnog automobila, ali kupci za taj novac ne dobijaju samo drugačiju boju.

U cijenu je uključena dvodnevna poseta sjedištu kompanije Mazda u Hirošimi, muzeju i pogonu u kojem će njihov automobil biti ofarban. Dobitnici lutrije biće objavljeni tokom Mazda Fan Fiesta događaja na stazi Fudži, po kojoj je specijalno izdanje i dobilo oznaku FSW.

Sa samo šest primjeraka, Mazda FSW Ver.2 teško da će rešiti primjedbe kupaca na skromnu paletu boja modela MX-5. Ipak, pokazuje da čak i među vlasnicima ovog tradicionalno vozački orijentisanog automobila postoji interesovanje za nešto smelije i veselije.