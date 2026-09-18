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Počela proizvodnja prvog potpuno ruskog EV-a: Pravi se u fabrici Moskviča i prkosi surovoj zimi

Počela proizvodnja prvog potpuno ruskog EV-a: Pravi se u fabrici Moskviča i prkosi surovoj zimi

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
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Prvi potpuno ruski električni automobil je napravljen na sopstvenoj modularnoj platformi i donosi neobičan dizajn bez srednjeg B-stuba, sa zadnjim vratima koja se otvaraju u suprotnom smjeru i ekranom smještenim direktno na volanu

Prvi potpuno ruski električni automobil Atom ušao u serijsku proizvodnju Izvor: Atom

U fabrici automobila "Moskvič" zvanično je započela serijska proizvodnja Atoma, prvog u potpunosti ruskog električnog automobila, a prvi kupci već su počeli da preuzimaju svoje primjerke.

Kapacitet proizvodne linije u ovom trenutku omogućava izradu do 20 električnih vozila po jednoj smjeni.

Sam proces proizvodnje u fabrici organizovan je uz podršku moskovske vlade i obuhvata kompletan ciklus - zavarivanje, farbanje, antikorozivnu zaštitu, sklapanje, kalibraciju elektronike, kao i završna testiranja kvaliteta na samom pogonu.

Izvor: Atom

Atom je napravljen na sopstvenoj modularnoj platformi, a njegov dizajn donosi nekoliko prilično neobičnih rješenja.

Vozilo uopšte nema srednji stub (B-stub), dok se zadnja vrata otvaraju u suprotnom smeru radi lakšeg ulaska u kabinu.

Unutrašnjost je izuzetno modernizovana, pa se tako glavni ekran nalazi na samom volanu, uz dodatak Head-Up ekrana na vjetrobranskom staklu.

Automobil ima ugrađenog glasovnog asistenta i punu integraciju sa pametnim telefonima, što omogućava upravljanje pojedinim funkcijama vozila direktno putem mobilne aplikacije.

Sa jednim punjenjem baterije Atom ostvaruje domet do 500 kilometara.

Ubrzanje od 0 do 100 km/h postiže za 7 sekundi, što mu obezbjeđuje izuzetno agilnu i udobnu vožnju u gradskim uslovima, a tu je i kompletan sistem asistencije vozaču za povećanu bezbjednost na putu.

Posebna pažnja posvećena je prilagođavanju surovoj ruskoj klimi.

Razvijen je specijalni sistem termoregulacije za pogonsku bateriju, dok oprema uključuje grijanje volana, svih stakala, retrovizora, dizne za pranje i same zone brisača.

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