BMW je predstavio električni iX5 60 xDrive kao dei nove X5 generacije sa velikim dometom, snažnim performansama i naprednom tehnologijom. Novi model donosi fleksibilnu platformu, moderan dizajn i potpuno digitalizovanu unutrašnjost.

Izvor: printscreen YT

BMW je predstavio novu generaciju X5 modela i time napravio važan iskorak u pravcu elektrifikacije svoje SUV ponude. Najveća novost je pojava potpuno električne verzije, koja po prvi put stoji rame uz rame sa benzinskim, dizel i hibridnim opcijama u istoj liniji vozila. Električni model iX5 60 xDrive donosi ne samo novu vrstu pogona, već i značajno redizajniran pristup cjelokupnom konceptu X5 serije.

Ovaj potez pokazuje jasnu strategiju BMW-a da objedini različite tehnologije u jednoj fleksibilnoj platformi. Umjesto odvojenih arhitektura za električne i klasične motore, sada se ide ka zajedničkoj osnovi koja omogućava različite konfiguracije bez gubitka performansi ili praktičnosti. Time X5 postaje jedan od ključnih modela u tranziciji ka potpunoj elektrifikaciji brenda.

Vidi opis BMW X5 ulazi u električnu eru: Prvi iX5 drive donosi domet od 700 kilometara i 570 KS Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: printscreen YT Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: printscreen YT Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: printscreen YT Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: printscreen YT Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: printscreen YT Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: printscreen YT Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: printscreen YT Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: printscreen YT Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: printscreen YT Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: printscreen YT Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: printscreen YT Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: printscreen YT Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: printscreen YT Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: printscreen YT Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: printscreen YT Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: BMW Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: BMW Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: BMW Br. slika: 18 18 / 18 AD

Nova platforma i savremeni dizajnerski pravac

Novi X5 koristi jedinstvenu platformu koja može da podrži više tipova pogona, uključujući električni, hibridni, benzinski, dizel, pa čak i vodonični. To omogućava BMW-u da zadrži konzistentnu strukturu vozila dok istovremeno nudi širok spektar izbora kupcima. Ovakav pristup smanjuje kompleksnost proizvodnje i otvara prostor za dalju tehnološku nadogradnju.

Dizajn prati pravac “Neue Klasse”, koji donosi čistije linije, moderniju interpretaciju SUV forme i naglasak na aerodinamiku. Prednji dio vozila karakterišu svjetla u obliku slova X, što postaje novi vizuelni potpis električnih BMW modela. Cijelo vozilo izgleda smirenije i tehnički preciznije, ali i dalje zadržava prepoznatljiv robustan X5 karakter.

Izvor: BMW

Velika baterija, veliki domet i brzo punjenje

Električni iX5 60 xDrive koristi bateriju kapaciteta 140 kWh, što ga svrstava među vozila sa najvećim energetskim kapacitetom u segmentu. U kombinaciji sa 800-voltnom arhitekturom, ovaj SUV postiže domet do oko 435 milja, odnosno približno 700 kilometara. Takav rezultat ga pozicionira veoma visoko među električnim vozilima uopšte, ne samo u SUV klasi.

Posebno je važna i podrška za izuzetno brzo punjenje do 450 kW, što značajno smanjuje vrijeme provedeno na punjaču. Iako BMW nije objavio precizne zvanične brojke za sve uslove, procene ukazuju da bi baterija mogla da se napuni do 80% za oko 20 minuta. Time se električni X5 približava praktičnosti koju imaju klasični automobili sa unutrašnjim sagorijevanjem.

Snaga, ubrzanje i prilagođena dinamika vožnje

Električni X5 raspolaže ukupnom snagom od oko 570 konjskih snaga, zahvaljujući kombinaciji prednjeg i zadnjeg elektromotora. Ova konfiguracija omogućava pogon na sva četiri točka i stabilnu distribuciju snage u različitim uslovima vožnje. Ubrzanje do 100 km/h postiže se za oko 4,7 sekundi, što je impresivno za vozilo ove veličine.

Međutim, težina od preko tri tone predstavlja izazov za dinamiku vožnje, pa je BMW uveo niz naprednih sistema za kompenzaciju. Vazdušno oslanjanje, opcioni aktivni stabilizatori i upravljanje na sva četiri točka pomažu da se zadrži preciznost i stabilnost. Cilj je da vožnja ostane udobna i kontrolisana, uprkos masi i električnoj arhitekturi.

Izvor: BMW

Enterijer nove generacije i digitalno iskustvo

Unutrašnjost iX5 modela donosi potpuno novi pristup digitalnom okruženju vozača i putnika. Centralni ekran od 17,9 inča dominira kabinom, dok je za suvozača dostupan dodatni ekran od 14,6 inča u višim paketima opreme. Interfejs je osmišljen tako da objedini navigaciju, zabavu i kontrolu vozila u jedinstven sistem.

Novi infotainment sistem radi na BMW Operating System X platformi, koja se zasniva na Android Open Source Project tehnologiji. Time se omogućava pristup aplikacijama, video sadržaju i igrama, uz podršku za Apple CarPlay i Android Auto. Unutrašnji ambijent dodatno upotpunjuje unapređeni audio sistem i moderni volan sa vertikalnim kracima, što daje futuristički karakter cijelom enterijeru.