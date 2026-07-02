Baterija u ključu od automobila je potpuno prazna? Evo kako da bez panike otključate i upalite vozilo

Prazna baterija u pametnom ključu automobila može da izazove paniku, ali rješenje je uvek pri ruci. Otkrivamo kako da lako otključate i pokrenete svoje vozilo, čak i kada ključ ostane bez energije.

Izvor: TikTok/chequanxiaoqiao/Printscreen

Šta kad se baterija u pametnom ključu ili daljinskom upravljaču isprazni, pa auto više ne možete da otključate pritiskom na dugme? Nema razloga za paniku, rješenje je u samom ključu.

Većina modernih daljinskih upravljača krije klasičan, metalni ključ koji se može izvući pritiskom na posebno dugme ili pomjeranjem osigurača. Upravo on služi za otključavanje automobila kada baterija u daljinskom upravljaču ostane bez energije.

Međutim, kod novijih automobila često nije odmah jasno gdje se nalazi brava. Proizvođači je najčešće skrivaju ispod plastičnog poklopca na kvaki vozačevih vrata kako bi sačuvali čist dizajn vozila. Zbog toga je dobro da se sa ovim postupkom upoznate unaprijed, odnosno da pogledate uputstvo za svoj automobil prije nego što se nađete u takvoj situaciji.

Kada pomoću metalnog ključa otključate vrata, postoji velika vjerovatnoća da će se aktivirati fabrički alarm, ukoliko ga automobil posjeduje. To je normalna reakcija sistema i ne znači da nešto nije u redu. Alarm će se u većini slučajeva isključiti čim uključite kontakt ili pokrenete motor.

Šta kad je baterija prazna?

Iako je baterija ispražnjena, to ne znači da ključ više ne može da pokrene automobil. U njemu se nalazi transponder koji ne koristi bateriju za komunikaciju sa vozilom, već funkcioniše pomoću elektromagnetnog signala koji emituje sam automobil.Postupak se razlikuje od modela do modela.

Kod nekih automobila potrebno je da daljinski upravljač prislonite na mjesto gdje se nekada nalazila kontakt-brava, a zatim pritisnete dugme za startovanje motora. Kod drugih je dovoljno da ključ držite neposredno uz dugme "Start/Stop" dok pokrećete vozilo. Tačna procedura zavisi od proizvođača i modela, pa je najbolje da unaprijed pročitate uputstvo za upotrebu svog automobila.

Dobra vijest je da većina savremenih automobila na instrument tabli ili multimedijalnom ekranu na vrijeme prikazuje upozorenje da je baterija u ključu pri kraju. Ipak, nije loša ideja da u automobilu uvijek imate rezervnu bateriju odgovarajućeg tipa, jer njena zamjena traje svega nekoliko minuta, a može vas poštedjeti neprijatnosti kada vam je vozilo najpotrebnije.

(Kamatica/MONDO)