Opasnost od eksplozije i teškog trovanja: Šest stvari koje ljeti nikako ne smijete ostavljati u autu

Tokom ljetnjih vrućina unutrašnjost automobila dostiže ekstremne temperature. Kako biste izbjegli požar, eksplozije ili trovanje, ovih šest stvari nikada ne smijete ostavljati u vrelom vozilu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Tropske vrućine pogodile su našu zemlju, a na udaru su i automobili, čija temperatura nakon pola sata na suncu iznosi i preko 50 stepeni. Zbog toga je izuzetno bitno koje stvari imate u svom autu.

Sljedeće stvari nije preporučljivo da držite u automobilu tokom najtoplijeg godišnjeg doba zbog opasnosti za vas i vaš četvorotočkaš.

1. Plastične flaše

Flaše za vodu, boce za bebe i druge plastične posude ne smiju predugo da stoje u vrućem automobilu. Plastika koja je bila na ekstremnim temperaturama mogla bi potencijalno ispustiti opasne materije kao što je bisfenol A (BPA) — česta hemikalija koja se nalazi u plastici — u vašu tečnost. Najbolje je izbjegavati konzumiranje bilo čega od plastike što je neko vrijeme stajalo u vašem vozilu.

2. Elektronski uređaji

Mobilni telefoni, laptopovi, kamere i drugi elektronski uređaji nisu proizvedeni da se nose s visokim temperaturama. Sva elektronika ima raspon radne temperature koji je dizajniran za bezbjednu upotrebu. Kada se elektronika satima ostavlja u vrućim vozilima, vjerovatno će se oštetiti toplotom pri čemu se baterije mogu pregrijati, proširiti ili prsnuti. Plastične komponente elektronskih uređaja mogu da se otope i stvore veliki nered koji onda treba očistiti.

3. Lijekovi

Mnogi lijekovi bi trebalo da se čuvaju na temperaturama koje nisu ekstremne. U suštini nije poželjno da držite lijekove u automobilu, bilo da je vruće ili hladno, jer i visoke i niske mogu negativno uticati na lijek. Ako se lijekovi ostave na temperaturi van preporučenog raspona, lijek može postati nedjelotvoran ili čak štetan.

4. Upaljači

Upaljači su izrađeni od zapaljivog materijala koji će se proširiti i moguće rasprsnuti, stvarajući opasnost od požara ako se ostave na jakoj vrućini. Iako bi temperature morale biti ekstremne da upaljač pukne, najbolje je ukloniti ovaj predmet iz kola jer se to može dogoditi tokom ljeta.

5. Hrana

Bilo da se radi o kvarljivoj hrani, hrani za kućne ljubimce ili konzerviranoj hrani, namirnice se ne smiju konzumirati ako se ostave u vozilu 1-2 sata, zavisno od temperature vašeg automobila. Ne samo da hrana može biti loša za vaša crijeva, već se u njoj mogu stvoriti bakterije koje izazivaju bolesti.

6. Limenke i konzerve koje su ispunjene gasom /sprej za kosu, dezodorans...

Limenke za lak za kosu, dezodorans i boju u spreju imaju naljepnice upozorenja koje upozoravaju kupce da izbjegavaju čuvanje limenki na mjestima gdje su temperature iznad 49 stepeni. Kada se limenke skladište u uslovima iznad 49 stepeni, pritisak će se povećati, što može izazvati pucanje limenke, oštetiti vaš automobil, oštetiti ono što je u blizini, pa čak i ispustiti hemikalije u vazduh.

(Kurir/MONDO)