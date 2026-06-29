Tri Maserati modela u novom izdanju: Grecale, GranTurismo i GranCabrio

Osvježen dizajn, snažniji Nettuno V6 motori, napredniji električni pogoni i nove mogućnosti personalizacije obilježavaju evoluciju ključnih Maserati modela.

Izvor: Promo

Maserati je predstavio unaprijeđene verzije modela Grecale, GranTurismo i GranCabrio, donoseći osvježen dizajn, razvijeniju tehnologiju i dodatna unapređenja u oblasti performansi i komfora. Dolazak novih verzija na tržište očekuje se postepeno od kraja ljeta.Do tada, aktuelni modeli ostaju dio redovne ponude.

Predstavljanje unaprijeđenih modela dolazi u godini u kojoj Maserati obilježava sto godina svog prepoznatljivog simbola – Trozupca. Novi Grecale, GranTurismo i GranCabrio nastavljaju ideju italijanskog gran turisma kroz spoj izražajnog dizajna, sportskih performansi, pažljivo oblikovanih enterijera i tehnologije razvijene tako da vozaču bude intuitivna i nenametljiva.

GranTurismo i GranCabrio: snažniji izraz italijanskog gran turisma

Novi GranTurismo i GranCabrio dobijaju prepoznatljivo osvježenje prednjeg dijela vozila, sa novim otvorima za vazduh, preciznije oblikovanim detaljima i unaprijeđenom aerodinamikom. Redizajnirani svjetlosni potpis na zadnjem dijelu, kao i nove opcije točkova, dodatno naglašavaju proporcije dva modela koji ostaju vijerni Maserati ideji automobila za putovanja bez kompromisa između performansi i udobnosti.

Izvor: Promo

Izvor: Promo

U enterijeru su uvedeni novi materijali, kombinacije boja i detalji poput osvježenog digitalnog sata, upravljača inspirisanog automobilskim sportom i novog dizajna tastera automatskog mjenjača. Digitalno okruženje obuhvata centralni ekran od 12,3 inča, dodatni Comfort ekran od 8,8 inča, digitalnu instrument tablu i head-up displej, dok novi sistem prepoznaje znake ometene pažnje i umora vozača.

Trofeo verzije GranTurisma i GranCabria sada razvijaju 590 KS iz 3,0-litarskog V6 Nettuno motora, odnosno 40 KS više u odnosu na prethodnu verziju. Uz maksimalni obrtni moment od 650 Nm, pogon na sva četiri točka i adaptivno vazdušno oslanjanje, ova dva modela zadržavaju karakter pravih grand tourera, ali sa još izraženijim sportskim odgovorom. GranTurismo Trofeo dostiže maksimalnu brzinu veću od 320 km/h.

Električnu stranu ponude predvodi Folgore. GranTurismo Folgore raspolaže sa 760 KS, sistemom sa tri elektromotora i naprednim torque vectoringom na zadnjoj osovini. Zahvaljujući novom upravljanju energijom, deklarisani domet GranTurisma Folgore prelazi 540 kilometara, dok GranCabrio Folgore, prvi potpuno električni kabriolet u svom segmentu, potvrđuje ambiciju Maseratija da elektrifikaciju razvija bez odricanja od prepoznatljivog karaktera brenda.

GranCabrio zadržava posebnu dimenziju otvorene vožnje za četiri putnika, platnenim krovom, uz visoku toplotnu i zvučnu izolaciju. Sistem Air Neck Warmer, standardan kod Trofeo i Folgore verzija, produžava sezonu vožnje sa spuštenim krovom i tokom hladnijih dana. U okviru programa Fuoriserie, po prvi put je moguće personalizovati i platneni krov kroz bespoke konfiguracije.

Izvor: Promo

Grecale dobija novu V6 opciju i dodatno razvija svoj SUV karakter

Maserati Grecale ulazi u novu fazu razvoja sa još izraženijim sportskim karakterom i unaprijeđenim svakodnevnim karakteristikama. Novi prednji branik i maska vozila daju mu niži, širi i dinamičniji stav, dok oblikovani bočni otvori za vazduh doprinose boljem usmjeravanju protoka vazduha oko točkova. Ponudu dopunjuju novi dizajni točkova, novi paketi opcionala kao i nove boje iz Fuoriserie programa.

Izvor: Promo

Najznačajnija novina u pogonskoj ponudi je V6 Nettuno motor od 390 KS, koji će biti dostupan u verziji Modena V6. Riječ je o motoru razvijenom na osnovama tehnologije karakteristične za Maserati Nettuno porodicu, sa izraženim obrtnim momentom pri nižim obrtajima i linearnim odzivom pri snažnijoj vožnji.

Na vrhu ponude ostaje Grecale Trofeo V6 sa 530 KS, ubrzanjem od 0 do 100 km/h za 3,8 sekundi i maksimalnom brzinom od 285 km/h. Uz njega, kupcima će biti dostupne i blago-hibridne verzije sa četvorocilindarskim motorima, kao i potpuno električni Grecale Folgore sa 550 KS.

Grecale Folgore dodatno unapređuje efikasnost zahvaljujući aerodinamičkim izmjenama, novom sistemu aktivne prednje maske i optimizovanim upravljanjem energijom. Maksimalni domet iznosi do 580 kilometara, dok sistem All-Wheel Drive Disconnect omogućava efikasniju raspodjelu energije u uslovima kada pogon na sva četiri točka nije neophodan.

Unutrašnjost Grecalea nastavlja da kombinuje praktičnost SUV-a sa luskuznim iskustvom. Korišćenje drveta, kože i ugljeničnih vlakana, nova geometrija upravljača i unaprijeđeni digitalni sat daju kabini savremeniji karakter. U zavisnosti od verzije, među opcijama su vazdušno oslanjanje, head-up displej i Sonus faber audio-sistem sa do 21 zvučnikom.

Italijanska proizvodnja i više prostora za personalizaciju

Svi predstavljeni modeli razvijaju se i proizvode u Italiji – GranTurismo i GranCabrio u Modeni, a Grecale u Kasinu. Uz tehničke novine, Maserati širi i mogućnosti individualnog izražavanja kroz Fuoriserie program, sa novim bojama eksterijera, enterijerskim kombinacijama i detaljima prilagođenim karakteru svakog modela.

Izvor: Promo

Izvor: Promo

Unaprijeđeni Grecale, GranTurismo i GranCabrio predstavljaju nastavak razvoja modela koji zauzimaju važna mjesta u Maserati gami.

(Mondo.rs)