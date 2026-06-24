Zašto akumulator crkava ljeti? Istina o najvećem neprijatelju vašeg automobila

Mislite da akumulatori stradaju samo zimi? Saznajte zašto su visoke ljetnje temperature zapravo mnogo opasnije i kako da produžite vijek akumulatoru.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Većina vozača dobro zna kako akumulatori baš i ne vole hladnoću. Rijetko ko se nije našao u situaciji da u ledeno zimsko jutro sjedne u auto, okrene ključ, samo da bi ga dočekalo neprijatno iznenađenje i potpuno mrtav akumulator.

Probleme sa akumulatorom obično vezujemo za zimu jer niske temperature usporavaju hemijsku reakciju neophodnu za njegov rad, dok gušće motorno ulje zahtijeva dodatan napor za paljenje. Kada tome dodate veću potrošnju energije na grijanje i brisače, zima djeluje kao glavni krivac.

Međutim, da li ste znali da su visoke temperature zapravo pogubnije za akumulator? Problemi koje primijetite zimi zapravo počinju mnogo ranije - tokom ljeta. Uvriježeno mišljenje da je zima najveći ubica akumulatora je pogrešno, a evo i zašto.

Šta se tačno dešava sa akumulatorom tokom ljeta?

Da bismo razumjeli zašto su visoke ljetnje temperature pogubne, moramo znati kako standardni olovni akumulator funkcioniše.

Akumulatori su elektromehaničke naprave sačinjene od elektroda (olovnih ploča) koje skladište električnu energiju. Ove ploče su potopljene u elektrolit - mješavinu kiseline i vode u kojoj se odvija hemijska reakcija koja proizvodi snagu.

Tokom ovog procesa prirodno se stvara toplota. Kada na to dodate spoljne ljetnje žege i vrelinu motora, dešava se sljedeće:

Isparavanje tečnosti: Ekstremna toplota ubrzava isparavanje vode iz elektrolita.

Ekstremna toplota ubrzava isparavanje vode iz elektrolita. Izloženost ploča oštećenjima: Kada nivo tečnosti padne ispod kritičnog nivoa, olovne ploče ostaju nezaštićene.

Kada nivo tečnosti padne ispod kritičnog nivoa, olovne ploče ostaju nezaštićene. Pad voltaže: Oštećene ćelije znače da akumulator počinje da isporučuje znatno manju voltažu, što vodi ka njegovom prevremenom otkazivanju.

Kako spriječiti oštećenje akumulatora na visokim temperaturama?

Dobra vijest je da pravilnom njegom možete preduzeti konkretne korake i sačuvati akumulator od ljetnjeg kolapsa.

Parkirajte u hladu: Kad god je moguće, birajte garažu, podzemni parking ili prirodan hlad drveta kako biste izbjegli direktno izlaganje suncu.

Kad god je moguće, birajte garažu, podzemni parking ili prirodan hlad drveta kako biste izbjegli direktno izlaganje suncu. Koristite zaštitu od sunca: Ako nemate izbor osim sunčanog parkinga, upotrijebite namjenske zaklone i zaštitne folije za auto.

Ako nemate izbor osim sunčanog parkinga, upotrijebite namjenske zaklone i zaštitne folije za auto. Redovno čistite koroziju: Naslage na terminalima (klemama) ometaju protok struje. Redovno ih očistite krpom ili žičanom četkom.

Naslage na terminalima (klemama) ometaju protok struje. Redovno ih očistite krpom ili žičanom četkom. Provjeravajte nivo elektrolita: Dok su noviji akumulatori uglavnom zatvoreni i ne zahtijevaju održavanje, stariji modeli sa čepovima traže vašu pažnju, naročito ljeti.

Visoke temperature su zapravo pogubnije za akumulator

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Brzi savjet u kritičnim situacijama: Kvalitetni kablovi za paljenje mogu poslužiti za brzu dopunu akumulatora, ali oni su samo privremeno rješenje ako je ćelija već oštećena.

Čime i kako pravilno dopuniti akumulator?

Ako imate stariji model akumulatora koji zahtijeva dolivanje tečnosti, budite veoma oprezni:

Isključivo destilovana voda: Nikada nemojte koristiti običnu česmovaču! Ona sadrži rastvorene čestice metala koje mogu izazvati trenutni kratki spoj unutar ćelija.

Nikada nemojte koristiti običnu česmovaču! Ona sadrži rastvorene čestice metala koje mogu izazvati trenutni kratki spoj unutar ćelija. Pazite na nivo: Tečnost treba da dopunite tek toliko da pokrije olovne ploče.

Tečnost treba da dopunite tek toliko da pokrije olovne ploče. Premalo tečnosti pojačava koncentraciju kiseline, što ubrzava koroziju ploča (proces poznat kao sulfatizacija).

Previše tečnosti razblažuje kiselinu, što narušava balans elektrolita i trajno smanjuje učinak akumulatora.

Čistoća na prvom mjestu: Sve što koristite za sipanje (lijevak, flašica, špric) mora biti savršeno čisto kako prašina i prljavština ne bi kontaminirale unutrašnjost.

Akumulator je otkazao - Šta dalje?

Ukoliko dođe do potpunog pražnjenja, kvalitetan punjač bi trebalo da ga vrati u život, ali vrijeme igra ključnu ulogu. Ako ispražnjen akumulator ne stavite na punjač u roku od dva dana, na njemu obično nastaje trajna i nepopravljiva šteta.

Čak i ako uspijete privremeno da osposobite duboko ispražnjen akumulator, on će u budućnosti biti krajnje nepouzdan i zamjena vam ne gine.

Ako imate stariji model akumulatora koji zahteva dolivanje tečnosti, budite veoma oprezni

Izvor: Shutterstock/Natalia Kokhanova

Važno upozorenje: Kada radite oko akumulatora, obavezno koristite zaštitnu opremu (rukavice i naočare). Sumporna kiselina iz elektrolita je izuzetno agresivna i može izazvati teške opekotine i povrede.

Zapamtite da je optimalni životni vijek akumulatora od 3 do 5 godina, i to u idealnim uslovima. Ljetnje vreline drastično skraćuju ovaj period. Najbolja praksa je da planirate zamjenu akumulatora ubrzo nakon isteka garantnog roka, jer današnji modeli rijetko kada nadžive garanciju na duži period.

(mdautodelovi/MONDO)