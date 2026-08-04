Zaboravite crne i braon sandale: Ove 4 nijanse su pravi hit za ljeto 2026.

Crne i braon sandale ovog ljeta dobijaju konkurenciju. Saznajte koje četiri boje obuće će biti najveći modni trend za ljeto 2026.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Ovog ljeta sandale postaju glavni modni detalj.

Dizajneri najavljuju povratak upečatljivih nijansi.

Pravi izbor boje može osvježiti cijelu ljetnju kombinaciju.

Ljeto je idealno vrijeme za modno eksperimentisanje, a jedan od najjednostavnijih načina da osvježite garderobu jeste da izaberete sandale u upečatljivoj boji. Iako su crni i braon kožni modeli bezvremenski klasici kojima se uvijek vraćamo, sezona pred nama donosi mnogo smjelije prijedloge. Dizajneri su pokazali da upravo obuća može da postane glavna zvijezda stajlinga, čak i kada je ostatak kombinacije potpuno jednostavan.

Trend su najavili i najveći modni brendovi. U svojoj prvoj kolekciji za Balenciagu, Pierpaolo Piccioli predstavio je bogatu paletu grimiznih, ljubičastih i smaragdnih tonova, dok su Miuccia Prada i Raf Simons za Pradu odabrali svježe citrusne nijanse limuna, limete i mandarine.

Poruka je jasna – boje se vraćaju u prvi plan.

Ipak, prije kupovine vrijedi razmisliti o tome koliko će se određena nijansa uklopiti u garderobu koju već imate. Najbolji izbor nije nužno ona boja koja je dominirala modnim pistama, već ona koju ćete moći da nosite iz sezone u sezonu.

Boja trešnje

Bez sumnje, jedna od najvećih zvijezda sezone biće intenzivna nijansa trešnje. Ova bogata crvena boja pojavila se na pistama modnih kuća poput Chanela i Balenciage, a brzo je osvojila i high street kolekcije.

Njena najveća prednost krije se u svestranosti. Odlično se kombinuje sa tamnoplavom, čokoladno braon, roze tonovima, teksasom i svim neutralnim nijansama, zbog čega predstavlja odličnu modnu investiciju.

Plava boja bazena

Ako postoji nijansa koja savršeno opisuje ljeto, onda je to intenzivna plava inspirisana bojom bazenske vode. Svježa, vedra i efektna, idealna je za kombinovanje sa bijelim lanom, bež tonovima ili teksasom.

Trend su popularizovali brendovi poput Celinea, Versacea i Tory Burcha, a danas dolazi u različitim varijantama – od minimalističkih sandala do prozirnih "jelly" modela.

Cloud Dancer

Ljubiteljke minimalističkog stila neće biti razočarane, jer se i ove sezone nastavlja popularnost nežne, mlečno bele nijanse poznate kao Cloud Dancer.

Ova sofisticirana boja savršeno se uklapa u estetiku tihog luksuza i izgleda jednako elegantno uz lanena odijela, slip haljine ili široke pantalone.

Sandale u ovoj nijansi našle su svoje mjesto u kolekcijama brendova poput Gabriele Hearst i Totemea.

Limun žuta

Nakon nekoliko sezona u kojima je dominirala boja putera, modni svijet okreće se njenoj odvažnijoj varijanti – limun žutoj. Ova energična citrusna nijansa unosi dozu optimizma u svaki stajling i odličan je izbor za sve koji vole upečatljive modne detalje.

Posebno se istakla u debitantskoj kolekciji Jacka McCollougha i Lazara Hernandeza za Loewe, gdje je krasila elegantne sandale od lakovane kože sa niskom potpeticom.

Bez obzira na to da li ćete izabrati sofisticiranu nijansu trešnje, osvježavajuću plavu, elegantnu bijelu ili vedru limun žutu, jedno je sigurno - ovog ljeta sandale više nisu samo praktična obuća, već ključni modni detalj koji može potpuno da transformiše i najjednostavniju ljetnju kombinaciju.

(Lepa i srećna/Mondo)