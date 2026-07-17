Papuče koje su nekada nosile samo bake, sada su hit ljeta

"Bakine" papuče postale su jedan od najvećih modnih trendova ljeta. Saznajte zašto su ponovo popularne i kako da ih kombinujete uz letnje odjevne kombinacije.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

"Bakine" papuče jedan su od najvećih modnih trendova ovog ljeta.

Retro dizajn i maksimalna udobnost vratili su ih u centar pažnje.

Savršeno se uklapaju uz haljine, lanene pantalone i teksas bermude.

Ako postoji modni trend koji je ovog leta iznenadio mnoge, onda su to takozvane "bakine" papuče. Modeli koje smo godinama povezivali isključivo sa udobnošću, dugim šetnjama ili obućom naših baka danas su postali omiljeni izbor modnih zaljubljenica. Deblji đon, anatomski oblik i retro silueta više nisu rezervisani samo za praktičnost, već predstavljaju dio estetike koja slavi opušten i nenametljiv stil.

Zašto su "bakine" papuče postale najveći letnji trend?

Nije slučajno što su upravo sada ponovo u centru pažnje. Posljednjih sezona moda sve više favorizuje bezvremenske i udobne komade, u kojima možete da provedete cijeli dan bez osjećaja umora. Nakon velikog povratka Birkenstock sandala, bilo je samo pitanje vremena kada će se vratiti i kultni modeli poput Wörishofer papuča i Scholl Pescura klompi.

Njihov prepoznatljiv dizajn ponovo osvaja modne piste, street style kombinacije i društvene mreže, dok ih influenserke i trendseterke sve češće biraju kao glavnu obuću za ljeto.

Kako se nose "bakine" papuče?

Najveća prednost ovog modela jeste njegova svestranost. "Bakine" papuče danas se kombinuju gotovo uz sve i lako se uklapaju u različite stilove.

Odlično izgledaju uz:

lanene pantalone i oversajz košulju,

belu romantičnu haljinu ,

, teksas bermude ,

, lepršavu maksi suknju.

Upravo zato postale su jedan od retkih modnih komada koji uspješno spajaju ono što se retko nalazi u istoj obući - maksimalnu udobnost i moderan izgled. Zahvaljujući njima, svaka letnja kombinacija deluje promišljeno, a istovremeno opušteno i bez previše truda, piše Miss7.