Ovu obuću su nosile samo Jugoslovenke: Zaboravljene cipele su novi modni hit - najudobnije i nikad ljepše

Da li ste znali da je legendarnu žensku obuću godinu dana razvijao specijalizovani tim na čelu sa poznatim ortopedom?

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Nekada su ih nosile medicinske sestre, radnice i frizerke, a danas ih ponovo otkriva mlađa generacija. Borosane, legendarne cipele iz vremena Jugoslavije, vraćaju se u centar pažnje kao dokaz da udobnost nikada ne izlazi iz mode.

Dok modni svijet iz sezone u sezonu oživljava zaboravljene trendove, jedan model obuće ponovo privlači pažnju - ne samo zbog nostalgije, već i zbog svog bezvremenskog dizajna.

Hrvatska influenserka Nina Skočak objavila je video o borosanama, čuvenim cipelama koje su decenijama bile dio svakodnevice žena širom bivše Jugoslavije.

Kako je objasnila, borosane nisu bile obična radna obuća. Reč je o anatomski oblikovanim cipelama razvijenim posebno za žensko stopalo. Na njihovom dizajnu radio je tim stručnjaka predvođen ortopedom dr Brankom Strinovićem iz Zagreba, a razvoj je trajao oko godinu dana.

Na tržištu su se pojavile 1968. godine, najpre u prepoznatljivoj plavo-beloj i beloj varijanti. Namijenjene su ženama koje su veći dio dana provodile na nogama - medicinskim sestrama, frizerkama, radnicama u fabrikama i svima kojima je udobnost bila važnija od prolaznih modnih trendova.

Danas, kada su takozvane "ružne cipele" postale globalni hit, mnogi podsjećaju da su borosane taj koncept promovisale mnogo prije nego što je postao moderan. Njihova najveća prednost nikada nije bio izgled, već udobnost zbog koje su mogle da se nose satima bez umora.

Sedamdesetih godina prodavalo se oko pola miliona pari godišnje, a gotovo da nije bilo domaćinstva u Jugoslaviji koje nije imalo makar jedan par. Borosane su postale sinonim za praktičnost i izdržljivost, zbog čega ih mnogi i danas pamte.

Iako su prošle decenije od njihove najveće popularnosti, borosane nisu nestale sa tržišta. I dalje se proizvode u Hrvatskoj u okviru kompanije Borovo, zajedno sa još jednim kultnim modelom iz tog vremena, Startas patikama.

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Vidi opis Ovu obuću su nosile samo Jugoslovenke: Zaboravljene cipele su novi modni hit - najudobnije i nikad ljepše Pletene torbe Pletene torbe Pletene torbe Pletene torbe Pletene torbe Pletene torbe Pletene torbe Pletene torbe Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: RedMez/Shutterstock Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Kirti Bhole/Shutterstock Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Pixel-Shot/Shutterstock Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MarcinK3333/Shutterstock Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: shine.graphics/Shutterstock Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Tangerinesky/Shutterstock Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: isha_ray/Shutterstock Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Iryna Imago/Shutterstock Br. slika: 8 8 / 8

Video Nine Skočak podsjetio je mnoge na obuću koja je obilježila jednu epohu, ali i pokazao da kvalitetan dizajn i udobnost nikada ne izlaze iz mode.

Neke cipele možda ne osvajaju na prvi pogled, ali tek nakon celodnevnog nošenja postaje jasno zašto su stekle kultni status.