Neprijatan miris iz obuće nestaje uz 2 sastojka koja već imate: Ruskinje se kunu u ovaj jednostavan trik

Neprijatan miris iz patika? Isprobajte prirodan trik sa limunom i solju koji uklanja vlagu i bakterije već nakon prve primjene.

Izvor: goffkein.pro/Shutterstock

So upija vlagu, a limun neutrališe bakterije i mirise.

Trik djeluje već nakon jedne noći.

Prirodno rješenje bez hemikalija i troškova.

Neprijatni mirisi iz obuće znaju da budu pravi problem, naročito kada su u pitanju patike koje nosimo svakodnevno, u svim vremenskim uslovima. Vlaga, znoj i nedostatak provjetravanja stvaraju idealno okruženje za razvoj bakterija, koje su glavni uzrok neugodnog mirisa.

I dok mnogi posežu za skupim sprejevima i hemijskim preparatima, postoji jednostavan, prirodan i veoma efikasan trik koji Ruskinje odavno koriste – i kunu se u njega.

Trik sa limunom i solju koji uklanja neprijatne mirise

Neprijatan miris koji se širi iz obuće možete lako ukloniti uz pomoć kombinacije limuna i soli – stare metode koja ne zahtijeva mnogo truda, a daje odlične rezultate.

Kako se primjenjuje ovaj trik

Potrebno vam je:

2–3 kašike krupne morske soli

2–3 kapi eteričnog ulja limuna (ili malo svježe ceđenog limunovog soka)

komadić gaze

So pomešajte sa limunom (uljem ili sokom), tek toliko da blago navlaži kristale. Smjesu stavite u gazu, ubacite u obuću i ostavite da djeluje preko noći.

Limun

Izvor: Shutterstock

Zašto ovaj trik deluje

Tokom noći, so upija vlagu i uklanja osnovni uzrok neprijatnih mirisa, dok limun djeluje antibakterijski i osvježava unutrašnjost obuće. Upravo ova kombinacija čini ovaj metod izuzetno efikasnim.

Kada se vide rezultati

Rezultati su često vidljivi već nakon prve primjene – obuća je suva, mirisi su znatno blaži ili potpuno nestaju, a patike su ponovo spremne za nošenje. Po potrebi, postupak možete ponavljati nekoliko puta nedjeljno, naročito tokom toplijih dana ili ako obuću nosite svakodnevno, piše Žena.

Žena pakuje obuću

Izvor: Kostikova Natalia/Shutterstock

Brzi savjeti za još bolji efekat

Važno je da obuću ne zatvarate odmah nakon nošenja, već da je ostavite da se provjetri. Povremeno izvadite uloške i osušite ih, a vlagu u obući izbjegavajte kad god je to moguće, jer je upravo ona glavni uzrok neprijatnih mirisa.