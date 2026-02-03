Najljepše baletanke i patike za 2026. godinu: Žene širom svijeta poludjele su za ovim modelima

U 2026. godini, „baletanke nove generacije“ postaju nezaobilazan komad u garderoberu žena širom svijeta.

Izvor: Shutterstock

Zovu ih "snikerine" i dokaz su da moda više ne traži kompromis između udobnosti i estetike.



Ako ste mislile da se moda već izigrala svim mogućim hibridima obuće – 2026. godina vas demantuje. Na scenu stupaju „snikerine“, modeli koji spajaju udobnost patika i nježnost baletanki, i već sada važe za najpoželjniju obuću godine.

Ovaj trend prirodan je nastavak takozvanog ballet-core pravca koji već sezonama vlada modnim pistama i street style scenom.

Međutim, za razliku od klasičnih baletanki, snikerine donose fleksibilan đon, sportsku stabilnost i romantičnu siluetu – savršenu za savremenu ženu koja želi i stil i funkcionalnost.

Šta su zapravo snikerine?

U pitanju je obuća koja izgleda kao baletanka, ali se nosi kao patika. Prepoznatljivi su zaobljeni vrh, elastične trake ili kaišići, satenske i mrežaste teksture, ukrasne mašnice ili tračice, ali i mekan, savitljiv đon koji omogućava cjelodnevno nošenje bez umora.

Upravo ta kombinacija čini ih idealnim izborom za gradske šetnje, putovanja, ali i ležerne poslovne kombinacije.

Zašto su snikerine postale globalni hit?

Sniakerine savršeno odgovaraju duhu vremena: ženstvene su, ali nisu nepraktične kao salonke, romantične su, ali ne i suviše tanane kao baletanke. Jednom rječju, moderne su, ali nosive za svaki dan.

Još od prošle godine ih viđamo uz široke farmerke, mini suknje, kargo pantalone, pa čak i uz romantične haljine. Posebno su popularni modeli u neutralnim tonovima, ali i oni u jakim, primarnim bojama za one koje vole modni iskorak.

Kako nositi snikerine u 2026. godini?

Modni insajderi savjetuju da snikerine budu glavni akcenat autfita. Minimalistička garderoba u kombinaciji sa ovakvom obućom izgleda promišljeno i trendi. Za dnevne varijante birajte modele sa diskretnim trakama i mat teksturama, dok su za večernje šetnje i modne događaje idealne verzije sa satenskim sjajem, mrežicom ili dekorativnim detaljima.