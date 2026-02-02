Spektakl na dodjeli Gremija 2026: Modni trijumf najbolje obučene žene, obline u prvom planu

Tejana Tejlor našla se među najbolje obučenim zvijezdama na 68. dodjeli Gremi nagrada.

Izvor: Neilson Barnard / Getty images / Profimedia

Brojne zvijezde okupile su se na 68. dodjeli Gremi nagrada, koja je održana u noći između 1. i 2. februara 2026. godine u Los Anđelesu. Među njima je bila i Tejana Tejlor. Stajling koji je odabrala za ovu priliku ostavio je snažan utisak.

Haljina koju je Tejana Tejlor izabrala, pravo je umjetničko djelo. Pažnju ne privlači samo nijansa zlatno-braon boje, već i njen nesvakidašnji kroj.

Tejana Tejlor je svojim oblinama zasenila sve poznate dame.

Izvor: Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia

Umjetnica se odlučila za haljinu modne kuće "Tom Ford", koja se isticala prelijepom nijansom zlatno-braon boje. Gornji dio kreacije imao je neobičnu konstrukciju koja je otkrivala tijelo zvijezde, uključujući leđa i izvajani stomak. Donji dio haljine bio je u potpunosti zatvoren i izrađen od lepršave tkanine, koja je elegantno pratila liniju tijela.

Uska haljina je pratila liniju tela, ali i istakla izvajano telo Tejane Tejlor.

Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Svoju kombinaciju Tejana Tejlor upotpunila je zlatnim nakitom - minđušama, narukvicom, nekoliko prstenova, kao i izuzetno upečatljivom ogrlicom sa katancem.

Ovako upečatljiva kreacija nije zahtijevala mnogo dodataka. Zato su šminka u braon tonovima i zalizana frizura bili pun pogodak.

Tejana Tejlor ima nepogrešiv modni stil.

Izvor: Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia

Bez sumnje, ovo je jedna od najboljih kreacija koje smo imali priliku da vidimo na dodjeli Gremi nagrada 2026.