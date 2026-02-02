Gremi 2026. ulazi u istoriju zbog Hajdi Klum: Cijeli svijet gleda u golu haljinu

Hajdi Klum nosila je izvajanu "golu" haljinu sa detaljima u obliku bradavica na crvenom tepihu dodjele Gremija 2026.

Izvor: Amy Sussman / Getty images / Profimedia

Hajdi Klum (52) pojavila se u "goloj" haljini na dodjeli Gremi nagrada 2026. Njena kreacija imala je siluetu sa detaljima u obliku bradavica. Klum se pobrinula da fanovi vide njen stajling iz svih uglova! Okretala se na crvenom tepihu i pokazala izrezan dio na zadnjici. Izgled je upotpunila dekolteom bez bretela i kopčama koje su se nizale duž bočne strane haljine.

Hajdi je ovu kreaciju ukombinovala sa sandalama u boji kože i dijamantskim nakitom, uključujući prstenje i minđuše. Neosporno je da je glamur poznate sudije emisije "Amerika ima talenat" bio toliko upečatljiv, da čitav svijet dijeli njene fotografije i komentare.

Haljina Hajdi Klum je glavna tema dodele Gremija 2026.

Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Uoči Gremija, Klum je na Instagramu podijelila proces priprema. Dok su joj šminkali lice, blistala je pred kamerom. Takođe je objavila fotografije sa crvenog tepiha. Fanovi su u komentarima imali podijeljena mišljenja.

"Obožavam njenu modu", "Ovo je tako osnažujuće - pokazati žensko tijelo onakvo kakvo jeste!", "Prelijepa", "Pokušaj koji nije uspio", "Meni je ovakav izgled, blago rečeno, smiješan", glasili su samo neki od brojnih komentara.

Kreacija Hajdi Klum imala je siluetu sa detaljima u obliku bradavica.

Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Ovo nije prvi put da manekenka ističe svoje obline. U decembru 2025. pozirala je u crvenom donjem vešu za kampanju brenda "Intimissimi". Dok je pozirala, Klum je nosila crveni providni grudnjak sa nježnim čipkastim detaljima. Kombinovala ga je sa gaćicama ukrašenim istom čipkom, a preko ramena je ogrnula svileni ogrtač.

"Volim crvenu boju i volim prazničnu sezonu. Nova božićna kolekcija je sada dostupna, onlajn i u prodavnicama. Dijelimo poklon ljepote za sebe i svoje najmilije", napisala je u opisu objave.

Da li vam se dopada ova "gola" haljina Hajdi Klum?

Pogledajte i kako je Hajdi Klum izgledala na žrijebu za Svjetsko prvenstvo 2026:

