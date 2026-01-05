Hajdi Klum (52) na splavu u toplesu i tangama: Fotka usijala mreže, 16 godina mlađi muž je ne pušta (Foto)

Nakon opuštanja uz zalazak sunca, Klum i Kaulic prepustili su se novogodišnjoj zabavi.

Izvor: PG / INSTAR Images / Profimedia

Manekenka Hajdi Klum ispratila je staru godinu i dočekala Novu godinu u svom prepoznatljivom stilu – u toplesu, uživajući u poslednjim zracima sunca sa 16 godina mlađim suprugom Tomom Kaulicom.

Na Instagramu je podelila snimak na kojem poziraju pored bazena, uz pogled na okean i planine u suton. Dok ju je suprug grlio oko struka, Hajdi je nosila samo donji deo crvenog tanga kupaćeg kostima.

Izvor: Dan Mullan / Getty images / Profimedia
Izvor: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia

"Srećna, zadovoljna i zahvalna. Naš poslednji zalazak sunca u godini. Spremni i otvoreni za sve što dolazi“, napisala je Hajdi na njemačkom jeziku uz objavu, pa dodala: "Idemo 2026.!!!!! Ljubav je život".

Nakon opuštanja uz zalazak sunca, Hajdi Klum i Tom Kaulic prepustili su se novogodišnjoj zabavi. U drugom videu, takođe objavljenom na Instagramu, par pleše tokom cijele noći.

Manekenka je za tu priliku obukla providnu, svetlucavu mrežastu haljinu sa prorezom do kuka, koja je otkrivala donji veš, dok je njen suprug nosio crnu košulju.

Izvor: Faye Sadou/MPI / Capital picture/Profimedia
Izvor: Emma McIntyre / Getty images / Profimedia
Izvor: Kayla Oaddams / Getty images / Profimedia
Izvor: Fati Sadou/ABACAPRESS.COM / Abaca Press / Profimedia

"Srećna Nova godina 2026", poručila je Hajdi.