Publika u čudu: Hajdi Klum u vjenčanici dobila cvijeće i poljubac

Hajdi Klum (52) dobila je čast da prošetа modnom pistom na Nedelji mode u Parizu, i to na reviji modne kuće Vivijen Vestvud. Njen nastup izazvao je veliku pažnju, ali ovoga puta ne samo zbog mode.

Naime, slavna manekenka zatvorila je reviju i predstavila posljednju kreaciju, što je prvi put u njenoj dugogodišnjoj karijeri da joj je ukazana ovakva čast u Parizu. Hajdi je nosila belo boho vjenčanicu sa blistavim korsetom, koju je uparila sa svijetlosmeđim sandalama.

Ovaj model osmislio je austrijski dizajner Andreas Kronthaler (59), koji je do smrti svoje supruge Vivijen Vestvud pre tri godine sa njom zajedno stvarao kolekcije brenda.

Poljubac na pisti iznenadio publiku

Na samom kraju revije, Andreas se pridružio Hajdi na pisti. Snimci sa TikToka prikazuju trenutak kada je dizajner položio ogroman buket žutog cvijeća pred njene noge i kleknuo. Nakon što je ustao, njih dvoje su se poljubili u usta i snažno zagrlili, što je izazvalo lavinu komentara.

Da li je poljubac bio dio tematskog koncepta vjenčanja ili njihov uobičajen gest, ostalo je nejasno. Ipak, na društvenim mrežama taj trenutak postao je glavna tema.

"Šta kaže Tom?"

Reakcije pratilaca bile su burne. Jedan obožavalac se zapitao: "Da li je Tomu ovo u redu?" aludirajući na muža Hajdi Klum, Toma Kaulica. Druga korisnica je duhovito komentarisala: "Znači, još uvjek imamo šanse kod Toma?", dok je treća kratko napisala: "Jadni Tom."