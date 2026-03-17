Šta je "efekat mamca"? Svi smo nasjeli na najpopularniju obmanu u marketima

"Efekat mamca" je alat koji već godinama uspješno dovodi kupce u zabludu i velike su šanse da ste već više puta nasjeli na njega.

Izvor: KELENY/Shutterstock

Čak i kada smo svjesni postojanja ove strategije, teško joj je odoljeti. "Efekat mamca" zasniva se na suptilnoj manipulaciji našom percepcijom vrijednosti proizvoda. To je iskustvo koje poznaje gotovo svaki potrošač. I iznova mu podležemo.

Popularna cjenovna zamka mami kupce

Marketinški stručnjaci raspoređuju proizvode na policama tako da, često suprotno našim prvobitnim planovima, posegnemo za skupljom opcijom. Najskuplji proizvod odjednom djeluje kao najrazumniji izbor, iako smo do maloprije planirali da potrošimo manje.

Kako to izgleda u praksi? Zamislite policu sa tri vrste kafe - robna marka prodavnice, 500 g za 450 dinara; premium kafa, 420 g za 850 dinara i "specijalna" kafa, 380 g za 800 dinara. Ova posljednja ima ulogu mamca - samo je malo jeftinija od premium varijante, ali je manja i ne nudi nikakve dodatne prednosti.

Kako da ne upadnete u zamku marketinških trikova?

"Efekat mamca" nije rezervisan samo za prodavnice hrane. Uspješno ga koriste i lanci brze hrane, kao i proizvođači kafe, jogurta, pica i porodičnih pakovanja grickalica. Princip je uvijek isti - pažljivo osmišljena ambalaža i cijene treba da vas navedu da kupite više nego što vam zaista treba.

Kako da se odbranite? Ključ je u svesti i dosljednosti sopstvenim potrebama. Prije nego što uđete u prodavnicu, jasno definišite šta vam je potrebno. Ako planirate da kupite pakovanje od šest jogurta, držite se toga - čak i ako vas pored privlači "isplativije" pakovanje od dvanaest komada.

Još jedna korisna strategija je da obratite pažnju na tzv. jediničnu cijenu, koja je obično istaknuta ispod ukupne cijene na etiketi. Kada upoređujete proizvode po kilogramu, litru ili komadu, lakše ćete procijeniti šta se zaista isplati.

Na kraju, zapitajte se da li biste kupili proizvod da nema "mamca" pored njega. Mentalno izbacite tu dodatnu opciju i fokusirajte se isključivo na svoje potrebe i budžet.

(MONDO)