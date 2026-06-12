Zaboravite na obične kuhinjske ormariće: Ovo sada svi ugrađuju, kažu da je duplo praktičnije

Zaboravite na klasične donje kuhinjske ormariće, dizajneri enterijera su osmislili praktičnije rešenje koje svi ugrađuju u modernim kuhinjama.

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Skoro svaka klasična kuhinja ima donje kuhinjske ormariće, najprije sa dve ili više police gdje su skladištene šerpe, vangle, posude. Ali, ovo pravilo u savremenim kuhinjama polako izumire.

U modernim kuhinjama, tradicionalni donji ormarići se sve više zamjenjuju modernim fiokama. Ovaj sistem za skladištenje zaista povećava praktičnost u kuhinji, ali ima i svoje nedostatke.

Zašto je praktičnije

Ovo rješenje značajno poboljšava organizaciju prostora. Fioke vam omogućavaju da pristupite cijelom sadržaju odjednom, bez potrebe da tražite posuđe duboko u ormariću. Ovo je veliko svakodnevno olakšanje kada nešto pripremate, posebno za starije osobe kojima previše saginjanja izaziva bol u leđima.

U galeriji ispod pogledajte kako izgledaju kuhinje u kojima su zamijenjeni klasični ormarići fiokama!

Vlasnici malih kuhinja će takođe imati koristi od ovog sistema, jer fioke omogućavaju maksimalnu efikasnost prostora. To znači više prostora za posuđe i dodatke.

Takođe ih je lako organizovati uz pomoć organizatora za fioke, tako da sve ostaje na svom mjestu i nije pomiješano, što olakšava svakodnevnu pripremu obroka.

Koje su mane

Ipak, izbor fioka umjesto ormarića ima i neke nedostatke:

Prvo, fioke su skuplje od standardnih ormarića i takođe zahtijevaju pouzdanu ugradnju. Kvalitet i njihova nosivost su ključni. Pored toga, neće svi kućni aparati stati u takve fioke, pa je vredno ostaviti nekoliko tradicionalnih ormarića.