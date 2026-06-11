Kuhinje 2026. izgledaju potpuno drugačije: Prvo nestaju gornji ormarići, evo šta je razlog

Zašto sve više ljudi izbacuje gornje kuhinjske elemente? Otkrijte prednosti ovog modernog trenda i saznajte da li je pravo rješenje za vašu kuhinju.

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Sve više ljudi uklanja gornje kuhinjske elemente kako bi prostor izgledao veće i svjetlije.

Otvorene police postaju popularna zamjena za klasične viseće ormariće.

Ovaj trend nije idealan za svaku kuhinju, ali doprinosi modernijem i prozračnijem enterijeru.

Godinama su gornji kuhinjski elementi bili neizostavan dio svake kuhinje. Pružali su dodatni prostor za odlaganje i smatrali se praktičnim rješenjem za organizaciju posuđa i namirnica. Ipak, posljednjih godina dizajneri enterijera primjećuju sve veći trend – vlasnici stanova i kuća sve češće se odlučuju da ih potpuno uklone.

Ovakav pristup menja izgled kuhinje, čini prostor prozračnijim i daje mu moderniji karakter. Ali da li je to samo estetski trend ili iza njega stoje i praktični razlozi?

Kuhinja izgleda veće i svjetlije

Jedan od glavnih razloga zbog kojih ljudi odustaju od gornjih elemenata jeste osjećaj prostranosti.

Masivni ormarići na zidovima često vizuelno "zatvaraju" prostor, posebno u manjim kuhinjama. Kada se uklone, zidovi ostaju otvoreni, a prostor djeluje svjetlije, prozračnije i veće nego što zapravo jeste.

Ovaj efekat posebno dolazi do izražaja u stanovima sa manjom kvadraturom, gdje svaki trik za vizuelno povećanje prostora pravi veliku razliku.

Lakše održavanje i manje nereda

Mnogi vlasnici kuća priznaju da su gornji elementi često mjesto gdje se gomilaju stvari koje rijetko koriste.

Kada je prostor za skladištenje ograničeniji, ljudi pažljivije biraju šta zaista žele da zadrže u kuhinji. To podstiče bolju organizaciju i smanjuje nakupljanje nepotrebnih predmeta.

Pored toga, nema više čišćenja masnoće i prašine sa vrha ormarića, što održavanje kuhinje čini jednostavnijim.

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Vidi opis Kuhinje 2026. izgledaju potpuno drugačije: Prvo nestaju gornji ormarići, evo šta je razlog Kuhinja sa bež radnom pločom Kuhinja sa bež radnom pločom Kuhinja sa bež radnom pločom Kuhinja sa bež radnom pločom Kuhinja sa bež radnom pločom Kuhinja sa bež radnom pločom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Inna Panycheva/Shutterstock Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Daria Minaeva/Shutterstock Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: JyCando/Shutterstock Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Procreators/Shutterstock Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Elena Rostunova/Shutterstock Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: richardjohnson/Shutterstock Br. slika: 6 6 / 6 AD

Otvorene police postaju popularnija alternativa

Umjesto zatvorenih visećih elemenata, sve više domova koristi otvorene police.

Na njima se često nalaze najljepši tanjiri, šolje, staklene tegle sa začinima ili dekorativni detalji koji kuhinji daju toplinu i lični pečat.

Međutim, dizajneri upozoravaju da otvorene police zahtijevaju redovno održavanje i pažljivo biranje predmeta koji će biti izloženi pogledu.

Minimalizam je i dalje u trendu

Savremeni enterijeri sve više naginju jednostavnim linijama, čistim površinama i osjećaju lakoće.

Upravo zbog toga kuhinje bez gornjih elemenata postaju simbol modernog i minimalističkog uređenja doma. Zidovi ostaju slobodni za dekorativne detalje, umjetničke slike, zanimljive zidne obloge ili jednostavno za osjećaj otvorenosti.

Kuhinja bez gornjih delova

Izvor: Toyakisphoto/Shutterstock

Da li je ovaj trend za svakoga?

Iako izgleda atraktivno, kuhinja bez gornjih elemenata nije idealno rješenje za svaki dom.

Porodicama koje imaju mnogo posuđa, kuhinjskih aparata ili ograničen prostor za skladištenje dodatni ormarići i dalje mogu biti neophodni. U takvim slučajevima kompromis može biti kombinacija nekoliko manjih gornjih elemenata i otvorenih polica.

Kako postići sličan efekat bez renoviranja?

Ako ne želite da uklanjate postojeće ormariće, stručnjaci savjetuju nekoliko jednostavnih trikova:

ofarbajte gornje elemente u boju zida

zamijenite masivne frontove jednostavnijim modelima

dio zatvorenih elemenata zamijenite otvorenim policama

koristite svijetle nijanse koje reflektuju svetlost

Na taj način kuhinja može djelovati prozračnije bez velikih građevinskih radova.

Pogledajte ideje za kuhinje u roze nijansama:

Novi pogled na kuhinjski prostor

Trend uklanjanja gornjih kuhinjskih elemenata pokazuje da savremeni domovi sve više stavljaju akcenat na otvorenost, svjetlost i jednostavnost. Iako nije rješenje za svaku kuhinju, mnogi smatraju da upravo odsustvo visećih ormarića prostoru daje elegantniji i moderniji izgled.

Ako planirate renoviranje kuhinje, možda je pravo vrijeme da razmotrite da li vam je svaki ormarić zaista potreban ili biste više uživali u prostoru koji djeluje veće, svjetlije i rasterećenije.