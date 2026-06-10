Od starog stana do doma iz snova: Pogledajte kako je 38 kvadrata pretvoreno u moderan i funkcionalan prostor

Pogledajte kako je zastarjeli stan od 38 kvadrata pretvoren u moderan, funkcionalan i topao dom.

Izvor: Youtube/Printscreen/INMYROOM TV

Ovaj jednosoban stan od 38 kvadrata je dokaz da se jedan zastareo prostor može pretvoriti u topao, funkcionalan i moderan dom za mladu djevojku koja tek započinje samostalan život.

Stan, izgrađen sredinom sedamdesetih godina, tokom više od četiri decenije nikada nije prošao ozbiljno renoviranje. Stari drveni prozori, neravni zidovi i dotrajale instalacije bili su podsjetnik na neka prošla vremena.

Vlasnica, velika zaljubljenica u enterijere, odlučila je da ovaj prostor potpuno preobrazi kao iznenađenje za svoju osamnaestogodišnju ćerku koja završava školu i sprema se za fakultet. Iako nije profesionalni dizajner, pažljivo je osmislila svaki detalj kako bi stan bio praktičan, ali i pun vedrine i karaktera.

Kuhinja koja izgleda veće nego što jeste

Kuhinja od 9 kvadrata postala je pravo srce doma. Dominiraju svijetlosivi kuhinjski elementi minimalističkog dizajna, dok su sivi zidovi ublaženi toplinom poda koji imitira prirodno drvo.

Jedan od najzanimljivijih detalja je ventilacioni kanal koji nije bilo moguće ukloniti. Umjesto da ga sakrije, vlasnica ga je pretvorila u dekorativni akcenat oblažući ga upečatljivim španskim pločicama. Uprkos maloj površini, kuhinja je opremljena svim neophodnim uređajima. Posebnu praktičnost donosi sto na razvlačenje i sofa koja se pretvara u dodatni ležaj za goste.

Dnevna soba i spavaća soba u jednom prostoru

Najveća prostorija u stanu ima nešto više od 20 kvadrata i uspešno kombinuje nekoliko funkcija. U njoj se nalazi veliki bračni krevet, radni kutak za učenje i mala sofa za goste. Kako bi prostor ostao prozračan, u postojećoj niši napravljena je garderoba. Na taj način izbegnuto je postavljanje velikih ormara u glavnom delu sobe, što je prostor učinilo znatno otvorenijim.

U galeriji ispod pogledajte slike ovog preslatkog stana od 38 kvadrata!

Vidi opis Od starog stana do doma iz snova: Pogledajte kako je 38 kvadrata pretvoreno u moderan i funkcionalan prostor Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/Printscreen/INMYROOM TV Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: Youtube/Printscreen/Youtube/Printscreen/INMYROOM TV Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: Youtube/Printscreen/INMYROOM TV Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: Youtube/Printscreen/INMYROOM TV Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: Youtube/Printscreen/INMYROOM TV Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: Youtube/Printscreen/INMYROOM TV Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: Youtube/Printscreen/INMYROOM TV Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: Youtube/Printscreen/INMYROOM TV Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: Youtube/Printscreen/INMYROOM TV Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: Youtube/Printscreen/INMYROOM TV Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: Youtube/Printscreen/INMYROOM TV Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: Youtube/Printscreen/INMYROOM TV Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: Youtube/Printscreen/INMYROOM TV Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: Youtube/Printscreen/INMYROOM TV Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: Youtube/Printscreen/ INMYROOM TV Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: Youtube/Printscreen/INMYROOM TV Br. slika: 16 16 / 16

Enterijer je uređen u nježnim sivim i puderasto roze tonovima koji se provlače kroz cijeli stan. Posebno zanimljiv detalj je stari klima-uređaj koji nije zamijenjen. Umjesto toga, ofarban je u istu nijansu kao zidovi, pa se gotovo potpuno stapa sa enterijerom.

Balkon kao produžetak stana

Balkon je potpuno izolovan i opremljen podnim grijanjem, što omogućava korišćenje tokom cijele godine. Uređen je jednostavno, bijeli zidovi, svijetle pločice i mnogo prirodne svjetlosti stvaraju osjećaj dodatnog prostora. Iako trenutno služi kao ostava, lako može postati kutak za rad, čitanje ili jutarnju kafu.

sTAN OD 38 KVADRATA Izvor: youtube

Pametna garderoba umjesto velikih ormara

Jedna od najboljih ideja u ovom stanu jeste pretvaranje niše u garderober. Umjesto klasičnih vrata postavljena je dekorativna roze zavjesa koja prostoru daje mekoću i ženstvenost. Na ovaj način dobijeno je mnogo mjesta za odlaganje bez opterećivanja enterijera glomaznim namještajem.

Malo kupatilo sa velikim efektom

Kupatilo od svega 2,9 kvadrata uređeno je tako da izgleda znatno prostranije. Dominiraju bijele pločice i svijetli namještaj, dok je jedan zid naglašen dekorativnim pločicama postavljenim u popularnom "riblja kost" dezenu.