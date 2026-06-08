Kako da postavite pločice na staru keramiku? Jedna stvar je važna prije lijepljenja

Nova keramika može da zasija i preko stare – uz pravu podlogu, ljepilo i završne radove, u kupatilu možete da postavite nove pločice preko stare keramike.

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Podloga je obavezna, jer bez nje pločice neće imati čvrsto prianjanje.

Koristite jači lijepak, a specijalni lijepovi obezbjeđuju dugotrajnost i otpornost.

Fugovanje daje završni sjaj dok će pravilno odabrana fug masa činiti da nova keramika izgleda besprekorno.

Mnogi misle da je nemoguće lijepiti pločicu na pločicu, ali praksa pokazuje da je uz pažljivo pripremljenu podlogu i kvalitetan lepak rezultat dugotrajan i estetski besprekoran.

Prvi korak je temeljno čišćenje postojećih pločica i nanošenje podloge koja obezbjeđuje prianjanje. Tek kada se podloga osuši, kreće se sa nanošenjem lijepka – jačeg i otpornijeg od standardnog.

postavljanje pločica

Izvor: Shutterstock

Postavljanje pločica zahtijeva preciznost: distanceri od 2 mm i stalna kontrola libelom garantuju ravnu površinu.

Posebna pažnja posvjećuje se detaljima – opkrajanje oko pervajza vrata ili sječenje pločica da bi se uklopile u male prostore. Završni korak je fugovanje, koje daje cjelini uredan i elegantan izgled.

U galeriji slika pogledajte kako je uređeno kupatilo u jednom malom stanu.