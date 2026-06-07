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6 grešaka pri renoviranju kupatila zbog kojih ćete zažaliti: Majstori upozoravaju da ovo ne treba da radite

6 grešaka pri renoviranju kupatila zbog kojih ćete zažaliti: Majstori upozoravaju da ovo ne treba da radite

Autor Haris Krhalić Izvor Lepa i srećna
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Majstori upozoravaju na najčešće greške pri renoviranju kupatila. Loša ventilacija, hidroizolacija i planiranje prostora kasnije mogu skupo da koštaju.

Najčešće greške pri renoviranju kupatila: Šta morate izbjeći za funkcionalan prostor Izvor: Toyakisphoto/Shutterstock

  • Loše planiranje stvara nepraktično kupatilo
  • Ventilacija i hidroizolacija su ključne
  • Materijali moraju biti otporni na vlagu

Renoviranje kupatila mnogima djeluje kao jednostavan posao, ali stručnjaci upozoravaju da upravo u ovoj prostoriji ljudi najčešće prave greške koje kasnije teško i skupo ispravljaju.

Pored izgleda i trendova, kupatilo mora biti praktično, funkcionalno i prilagođeno svakodnevnom korišćenju. Majstori i izvođači radova zato savjetuju da posebnu pažnju obratite na planiranje prostora, ventilaciju i izbor materijala, jer upravo ti detalji prave najveću razliku na duže staze.

Loše planiranje prostora

Jedna od najčešćih grešaka je nepravilno raspoređen prostor. Vrata koja udaraju u WC šolju, premalo mjesta za prolaz ili nedostatak prostora za odlaganje mogu učiniti da kupatilo deluje tesno i nepraktično.

Stručnjaci upozoravaju da je kod manjih kupatila svaki centimetar važan, pa je dobro unapred isplanirati raspored sanitarija, ormarića i vrata.

Kupatilo ne treba samo lijepo da izgleda, već i da bude funkcionalno za svakodnevni život.

Zanemarivanje ventilacije

Kupatilo je prostorija sa najviše vlage u domu, pa loša ventilacija može dovesti do ozbiljnih problema.

Ako nema dovoljno provjetravanja, vremenom se mogu pojaviti buđ, ljuštenje farbe i oštećenja zidova. Zbog toga stručnjaci preporučuju kvalitetan ventilator prilagođen veličini prostorije.

Posebno je važno da ventilacija bude postavljena tamo gdje se najviše stvara para i vlaga – najčešće u blizini tuša ili kade.

Kupatilo
Izvor: Zdena Venclik/Shutterstock

Loša hidroizolacija

Mnogi tokom renoviranja pokušavaju da uštede upravo na hidroizolaciji, ali majstori upozoravaju da je to jedna od najvećih grešaka.

Ako voda prodre ispod pločica ili u zidove, posljedice mogu biti buđ, vlaga i ozbiljna oštećenja konstrukcije.

Zato se savjetuje kvalitetna zaštita zidova i podova, posebno u delu oko tuša i kade. Iako djeluje kao dodatni trošak, dobra hidroizolacija dugoročno štiti cijelo kupatilo.

Fokus samo na izgled

Mnogi biraju moderne detalje i trendove, ali ne razmišljaju kako će sve to funkcionisati u svakodnevici.

Lep dizajn nije dovoljan ako nema dovoljno svetla, prostora za odlaganje ili praktičnih utičnica. Stručnjaci savjetuju da se prilikom renoviranja vodi računa o rasporedu instalacija, rasvjeti i navikama ukućana.

Pogledajte ideje za luksuzna kupatila:

Pogrešan izbor materijala

Materijali koji lijepo izgledaju nisu uvek najbolji izbor za kupatilo. Vlaga i para mogu brzo uništiti površine koje nisu predviđene za takve uslove.

Na primjer, drveni elementi bez zaštite lako propadaju, dok porozni kamen može upijati vlagu i fleke.

Stručnjaci preporučuju keramičke ili porcelanske pločice, kao i površine koje su otporne na vlagu i jednostavne za održavanje.

Razmišljanje samo o sadašnjosti

Još jedna česta greška je renoviranje kupatila isključivo prema trenutnim potrebama.

Majstori savetuju da se razmišlja dugoročno i da se prostor prilagodi i budućim godinama. Šira vrata, tuš bez ivica i praktičniji raspored mogu kasnije mnogo značiti, a pritom ne narušavaju izgled kupatila.

Takva rješenja čine prostor udobnijim i funkcionalnijim za sve generacije.

Jeste li vidjeli kakve slavine su novi trend za kupatilo? Pogledajte u našoj galeriji:

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Tagovi

kupatilo renoviranje dom enterijer

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