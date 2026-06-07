6 grešaka pri renoviranju kupatila zbog kojih ćete zažaliti: Majstori upozoravaju da ovo ne treba da radite

Majstori upozoravaju na najčešće greške pri renoviranju kupatila. Loša ventilacija, hidroizolacija i planiranje prostora kasnije mogu skupo da koštaju.
- Loše planiranje stvara nepraktično kupatilo
- Ventilacija i hidroizolacija su ključne
- Materijali moraju biti otporni na vlagu
Renoviranje kupatila mnogima djeluje kao jednostavan posao, ali stručnjaci upozoravaju da upravo u ovoj prostoriji ljudi najčešće prave greške koje kasnije teško i skupo ispravljaju.
Pored izgleda i trendova, kupatilo mora biti praktično, funkcionalno i prilagođeno svakodnevnom korišćenju. Majstori i izvođači radova zato savjetuju da posebnu pažnju obratite na planiranje prostora, ventilaciju i izbor materijala, jer upravo ti detalji prave najveću razliku na duže staze.
Loše planiranje prostora
Jedna od najčešćih grešaka je nepravilno raspoređen prostor. Vrata koja udaraju u WC šolju, premalo mjesta za prolaz ili nedostatak prostora za odlaganje mogu učiniti da kupatilo deluje tesno i nepraktično.
Stručnjaci upozoravaju da je kod manjih kupatila svaki centimetar važan, pa je dobro unapred isplanirati raspored sanitarija, ormarića i vrata.
Kupatilo ne treba samo lijepo da izgleda, već i da bude funkcionalno za svakodnevni život.
Zanemarivanje ventilacije
Kupatilo je prostorija sa najviše vlage u domu, pa loša ventilacija može dovesti do ozbiljnih problema.
Ako nema dovoljno provjetravanja, vremenom se mogu pojaviti buđ, ljuštenje farbe i oštećenja zidova. Zbog toga stručnjaci preporučuju kvalitetan ventilator prilagođen veličini prostorije.
Posebno je važno da ventilacija bude postavljena tamo gdje se najviše stvara para i vlaga – najčešće u blizini tuša ili kade.
Loša hidroizolacija
Mnogi tokom renoviranja pokušavaju da uštede upravo na hidroizolaciji, ali majstori upozoravaju da je to jedna od najvećih grešaka.
Ako voda prodre ispod pločica ili u zidove, posljedice mogu biti buđ, vlaga i ozbiljna oštećenja konstrukcije.
Zato se savjetuje kvalitetna zaštita zidova i podova, posebno u delu oko tuša i kade. Iako djeluje kao dodatni trošak, dobra hidroizolacija dugoročno štiti cijelo kupatilo.
Fokus samo na izgled
Mnogi biraju moderne detalje i trendove, ali ne razmišljaju kako će sve to funkcionisati u svakodnevici.
Lep dizajn nije dovoljan ako nema dovoljno svetla, prostora za odlaganje ili praktičnih utičnica. Stručnjaci savjetuju da se prilikom renoviranja vodi računa o rasporedu instalacija, rasvjeti i navikama ukućana.
Pogledajte ideje za luksuzna kupatila:
6 grešaka pri renoviranju kupatila zbog kojih ćete zažaliti: Majstori upozoravaju da ovo ne treba da radite
Pogrešan izbor materijala
Materijali koji lijepo izgledaju nisu uvek najbolji izbor za kupatilo. Vlaga i para mogu brzo uništiti površine koje nisu predviđene za takve uslove.
Na primjer, drveni elementi bez zaštite lako propadaju, dok porozni kamen može upijati vlagu i fleke.
Stručnjaci preporučuju keramičke ili porcelanske pločice, kao i površine koje su otporne na vlagu i jednostavne za održavanje.
Razmišljanje samo o sadašnjosti
Još jedna česta greška je renoviranje kupatila isključivo prema trenutnim potrebama.
Majstori savetuju da se razmišlja dugoročno i da se prostor prilagodi i budućim godinama. Šira vrata, tuš bez ivica i praktičniji raspored mogu kasnije mnogo značiti, a pritom ne narušavaju izgled kupatila.
Takva rješenja čine prostor udobnijim i funkcionalnijim za sve generacije.
Jeste li vidjeli kakve slavine su novi trend za kupatilo? Pogledajte u našoj galeriji:
6 grešaka pri renoviranju kupatila zbog kojih ćete zažaliti: Majstori upozoravaju da ovo ne treba da radite
Zidne slavine za kupatilo
Zidne slavine za kupatilo
Zidne slavine za kupatilo
Zidne slavine za kupatilo
Zidne slavine za kupatilo