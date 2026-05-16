4 biljke koje će kupatilo očistiti od buđi: Stručnjaci otkrivaju gdje da ih postavite

4 biljke koje pomažu da kupatilo bude bez buđi i viška vlage tokom ljeta. Stručnjaci preporučuju ove vrste za svježiji i zdraviji prostor.
- Vlaga i promjene temperature u kupatilu pogoduju stvaranju buđi, posebno ljeti.
- Stručnjaci preporučuju biljke poput monstere, spatifiluma, paprati i sanseverije jer pomažu u regulaciji vlage.
- Osim što osvježavaju prostor, ove biljke mogu doprinijeti zdravijem i urednijem kupatilu.
Promjene temperature i povećana vlaga u kupatilu tokom toplijih mjeseci stvaraju idealne uslove za pojavu buđi. Najčešće se javlja na fugama, plafonu i uglovima prostorije, posebno ako kupatilo nema ventilator ili dobru ventilaciju. Stručnjaci savjetuju da određene sobne biljke mogu pomoći u regulaciji vlage i održavanju svježijeg vazduha.
Stručnjak za sobne biljke Jo Lambell, osnivač brenda Beards & Daisies, izdvojio je četiri biljke koje mogu doprinijeti smanjenju vlage i pojave buđi u kupatilu.
Zašto biljke mogu pomoći u kupatilu?
Rikki Fothergill, stručnjak za uređenje kupatila iz kompanije Big Bathroom Shop, objasnio je da mnogi obraćaju pažnju na vlagu zimi, ali da je važno reagovati i tokom ljeta.
- Tokom toplijih dana raste nivo toplote i vlage, pa biljke mogu biti jednostavan i efikasan način da se poboljša protok vazduha i osvježi prostor - istakao je on.
Dodaje da biljke vrijedi držati u kupatilu tokom cijele godine kako bi prostor ostao prijatan i uredan, a smanjio se rizik od dugoročnih oštećenja izazvanih vlagom.
Monstera
Monstera, poznata i kao biljka sa isječenim listovima, odlično podnosi toplotu u kupatilu, ali je najbolje držati je dalje od direktnog sunca.
Idealna je za prostorije sa promjenljivim uslovima i može pomoći u stvaranju zdravijeg okruženja.
Spatifilum (mirni ljiljan)
Jo Lambell kaže da je spatifilum jedan od najboljih izbora za ljeto jer jasno pokazuje kada mu je potrebna voda.
Dobro podnosi vlagu i ne zahtijeva direktnu sunčevu svjetlost, pa je odličan izbor za kupatila bez prozora.
spatifilum ženska sreća
Spatifilum
Bostonska paprat
Topla i vlažna kupatila pogoduju rastu bostonske paprati. Ova biljka voli vlagu i toplotu, pa u takvim uslovima raste brže nego inače.
Ipak, potrebno joj je makar malo ventilacije, poput prozora ili ventilatora.
Sanseverija
Sanseverija je idealna za one koji žele biljku koja ne zahtijeva mnogo njege, piše Express.
Dobro podnosi toplotu, neredovno zalivanje i promjene temperature, pa je praktičan izbor za kupatilo. Uz to, svojim izgledom može biti i lijep dekorativni detalj.
(Lepa i srećna/Mondo)