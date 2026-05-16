4 biljke koje će kupatilo očistiti od buđi: Stručnjaci otkrivaju gdje da ih postavite

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
4 biljke koje pomažu da kupatilo bude bez buđi i viška vlage tokom ljeta. Stručnjaci preporučuju ove vrste za svježiji i zdraviji prostor.

biljke koje će kupatilo očistiti od buđi Izvor: Shutterstock

  • Vlaga i promjene temperature u kupatilu pogoduju stvaranju buđi, posebno ljeti.
  • Stručnjaci preporučuju biljke poput monstere, spatifiluma, paprati i sanseverije jer pomažu u regulaciji vlage.
  • Osim što osvježavaju prostor, ove biljke mogu doprinijeti zdravijem i urednijem kupatilu.

Promjene temperature i povećana vlaga u kupatilu tokom toplijih mjeseci stvaraju idealne uslove za pojavu buđi. Najčešće se javlja na fugama, plafonu i uglovima prostorije, posebno ako kupatilo nema ventilator ili dobru ventilaciju. Stručnjaci savjetuju da određene sobne biljke mogu pomoći u regulaciji vlage i održavanju svježijeg vazduha.

Stručnjak za sobne biljke Jo Lambell, osnivač brenda Beards & Daisies, izdvojio je četiri biljke koje mogu doprinijeti smanjenju vlage i pojave buđi u kupatilu.

Zašto biljke mogu pomoći u kupatilu?

Rikki Fothergill, stručnjak za uređenje kupatila iz kompanije Big Bathroom Shop, objasnio je da mnogi obraćaju pažnju na vlagu zimi, ali da je važno reagovati i tokom ljeta.

  • Tokom toplijih dana raste nivo toplote i vlage, pa biljke mogu biti jednostavan i efikasan način da se poboljša protok vazduha i osvježi prostor - istakao je on.

Dodaje da biljke vrijedi držati u kupatilu tokom cijele godine kako bi prostor ostao prijatan i uredan, a smanjio se rizik od dugoročnih oštećenja izazvanih vlagom.

Monstera

Monstera, poznata i kao biljka sa isječenim listovima, odlično podnosi toplotu u kupatilu, ali je najbolje držati je dalje od direktnog sunca.

Idealna je za prostorije sa promjenljivim uslovima i može pomoći u stvaranju zdravijeg okruženja.

Spatifilum (mirni ljiljan)

Jo Lambell kaže da je spatifilum jedan od najboljih izbora za ljeto jer jasno pokazuje kada mu je potrebna voda.

Dobro podnosi vlagu i ne zahtijeva direktnu sunčevu svjetlost, pa je odličan izbor za kupatila bez prozora.

Bostonska paprat

Topla i vlažna kupatila pogoduju rastu bostonske paprati. Ova biljka voli vlagu i toplotu, pa u takvim uslovima raste brže nego inače.

Ipak, potrebno joj je makar malo ventilacije, poput prozora ili ventilatora.

Bostonska paprat
Izvor: Shutterstock

Sanseverija

Sanseverija je idealna za one koji žele biljku koja ne zahtijeva mnogo njege, piše Express.

Dobro podnosi toplotu, neredovno zalivanje i promjene temperature, pa je praktičan izbor za kupatilo. Uz to, svojim izgledom može biti i lijep dekorativni detalj.

(Lepa i srećna/Mondo)

