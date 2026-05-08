Svekrvin jezik može da procvjeta, ali samo ako znate jedan trik: Evo kako da sanseverija obogati dom

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Sensa
Biljka svekrvin jezik zaslužuje posebno mjesto u svakoj kući, a evo kako da je podstaknete da procvjeta!

kako da svekrvin jezik procvjeta Izvor: Shutterstock
  • Svekrvin jezik je sve popularnija biljka, a malo ko zna da može i da procvjeta.
  • Tajna je u zalivanju i saksiji, saznajte kako da dobijete bež cvjetiće.

Sanseverija, poznata kao svekrvin jezik, je biljka koja rijetko cvjeta u kućnim uslovima, ali nije nemoguće. Zapravo, cvijet se najčešće pojavi kada biljka ima gotovo idealne uslove ili kada je blago "zapostavite" kada je riječ o zalivanju.

Kako da podstaknete cvjetanje svekrvinog jezika

  • držite je na svjetlom mjestu (ali bez direktnog jakog Sunca)
  • zalivajte rijetko – tek kada se zemlja potpuno osuši
  • nemojte je često presađivati (njen korijen voli kada mu je tijesno)
  • zimi je držite u malo hladnijoj prostoriji
Izvor: Shutterstock

Postoji i jedan mali trik koji dodatno doprinosi rastu i cvjetanju sanseverije. Obrišite listove od prašine jednom u par nedjelja, jer tako biljka bolje "diše" i efikasnije obavlja svoju ulogu.

Kada procvjeta, izbaci tanku stabljiku sa sitnim bijelim ili krem cvjetovima koji imaju blag, prijatan miris. Cvijet se najčešće pojavljuje uveče.

Da li može da očisti vazduh u kući?

Sanseverija može da apsorbuje određene štetne materije iz okoline i da doprinese svježijem vazduhu u prostoru, a zanimljivo je i to što noću oslobađa kiseonik, pa je mnogi drže u spavaćoj sobi. Ipak, važno je znati da jedna biljka ne može značajno da pročisti vazduh u cijelom stanu – njen efekat je blag, ali koristan kao dio šireg pristupa zdravijem prostoru, uz redovno provjetravanje i održavanje čistoće.

