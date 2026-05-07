Volite parfeme, ali vam izazivaju alergije? Stručnjaci imaju rješenje, evo na šta treba da obratite pažnju

Ako ste ikada osjetili svrab, kijanje ili osip nakon nošenja ili boravka u blizini mirisa, niste sami.

Alergije na parfem su iznenađujuće česte i pretvaraju ono što bi trebalo da bude uživanje u izvor iritacije.

Alergije na parfem su najčešće oblik kontaktnog dermatitisa. Postoje dvije vrste: iritativni kontaktni dermatitis i alergijski kontaktni dermatitis.

Iritativni kontaktni dermatitis je najčešći. Nastaje kada supstanca direktno ošteti spoljašnji sloj kože. Simptomi se javljaju brzo i lokalizovani su na mestu dodira. Ovo nije reakcija imunog sistema, već hemijska iritacija.

Alergijski kontaktni dermatitis je prava imunološka reakcija. Organizam razvija alergijski odgovor na određeni sastojak, a ponovni kontakt izaziva odloženu reakciju (često 24–48 sati kasnije). Kada se jednom razvije senzibilizacija, čak i male količine alergena mogu izazvati reakciju. Upravo se ovo najčešće podrazumijeva pod pojmom „alergija na parfem“.

Oba tipa mogu izgledati slično, pa je bez stručne pomoći teško razlikovati ih.

Uobičajeni simptomi

Alergije na parfem mogu se manifestovati na koži, respiratornom sistemu, očima ili kroz opšte tegobe.

Kožne reakcije su najčešće: crvenilo, svrab, peckanje, koprivnjača, osip sličan ekcemu, suvoća ili perutanje na mjestu primjene parfema.

Respiratorni simptomi uključuju kijanje, kašalj, curenje ili zapušen nos, iritaciju grla, otežano disanje ili pogoršanje astme.

Iritacija očiju može izazvati crvenilo, suzenje, svrab ili otok.

Glavobolje i vrtoglavica nisu uvijek alergijske prirode, ali jaki mirisi mogu pokrenuti migrene ili osjećaj slabosti kod osjetljivih osoba.

Najčešći alergeni u parfemima

Parfemi su složene mješavine sa desetinama ili stotinama sastojaka. Izdvajaju se komponente koje češće izazivaju reakcije:

Aromatične hemikalije: linalol, limonen, geraniol, citral, citronelol, eugenol, cinamal, farnesol. Često se nalaze u etarskim uljima, ali i u sintetičkom obliku.

Prirodni ekstrakti: hrastova mahovina, ulje čajevca, ilang-ilang, sandalovina, citrusna ulja (posebno bergamot zbog fotosenzitivnosti).

Konzervansi i fiksativi: parabeni, ftalati, sintetički mošusi.

UV filteri: dodaju se da bi se sprečilo tamnjenje parfema, ali mogu biti alergeni.

Evropska unija je identifikovala i propisala obavezno označavanje 26 alergena u parfemima, što je koristan vodič pri čitanju deklaracija.

Kako bezbjedno koristiti parfem ako imate alergiju

Alergija na parfem ne znači da morate potpuno odustati od mirisa. Postoje praktični koraci:

Patch test – prije nego što nanesete novi parfem, probajte malu količinu na unutrašnjem dijelu podlaktice ili iza uha. Posmatrajte reakciju 24–48 sati.

Gdje nanosite parfem – umjesto direktno na kožu, poprskajte odjeću (uvijek prvo testirajte na skrivenom dijelu), ukras za kosu ili maramicu u torbi. Tako se miris širi, a kontakt sa kožom je minimalan.

Čitanje deklaracija – obratite pažnju na oznake „fragrance", „parfum" ili „aroma". Brendovi sve češće navode konkretne alergene.

„Čisti" brendovi – sve je više kuća koje nude transparentne formule, bez uobičajenih alergena, pa čak i opcije bez mirisa.

Prirodni parfemi – ako mislite da su sintetički sastojci problem, probajte parfeme od etarskih ulja. Ipak, prirodno ne znači da nema alergije – testiranje je obavezno.

Stručna pomoć – ako su reakcije jake ili uporne, dermatolog ili alergolog može da uradi patch test i tačno odredi alergen.