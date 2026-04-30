logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kako napraviti domaći parfem od vanile: Uštedite stotine evra i uživajte u "mirisu zagrljaja"

Izvor Lepa i srećna
Ako uživate u mirisu vanile, isprobajte recept za ovaj domaći parfem!

Kako napraviti domaći parfem od vanile Izvor: Shutterstock
  • Vanila je miris utjehe i topline, a njena popularnost raste jer pruža osjećaj sigurnosti i nostalgije, a istovremeno je moderna i univerzalna.
  • Ekstrakt vanile nanijet na pulsne tačke ili u spreju može da zamijeni skupi parfem.
  • TikTok i Instagram učinili su da vanila postane globalni fenomen, sa milionima objava i iskustava korisnica koje potvrđuju njen efekat.

U vremenu kada luksuzni parfemi koštaju i po nekoliko stotina evra, sve više žena traži jednostavna i pristupačna rješenja. Upravo tu na scenu stupa vanila – mirisna nota koja je odjednom postala globalni trend.

Vanila nije samo aroma kolača i prazničnih poslastica, već i simbol topline, utehe i nostalgije. Zato je danas nazivaju „mirisom zagrljaja“ – diskretnim, prijatnim i univerzalno privlačnim.

Na društvenim mrežama, posebno na TikToku i Instagramu, trik sa prirodnim ekstraktom vanile postao je prava senzacija. Korisnice širom svijeta otkrivaju kako nekoliko kapi ovog sastojka može da zameni skupi parfem i da obezbijedi mirisni potpis koji traje cijeli dan. Vanila se nanosi na pulsne tačke – zglobove, vrat ili iza ušiju – gdje toplota tela pomaže da se miris postepeno oslobađa.

Najvažnije je koristiti pravi ekstrakt, a ne sintetičke zamjene. Na deklaraciji mora jasno da piše „vanilla extract“. Nanijeti malu količinu na pulsne tačke. Miris se širi postepeno i traje satima.

Recept za "uradi sam" parfem od vanile

Sastojci:

  • 2 kašičice prirodnog ekstrakta vanile (obavezno „vanila extract“, ne aroma)
  • 2 kašičice votke (djeluje kao konzervans i pomaže da se miris razvije)
  • 1 kašičica jojoba ulja (služi kao bazno ulje, hidrira kožu i produžava trajanje mirisa)
  • staklena bočica sa raspršivačem (po mogućstvu tamna, da štiti od svjetlosti)

Postupak:

  • U bočicu sipajte votku i ekstrakt vanile. Dobro promućkajte da se sjedine.
  • Dodajte jojoba ulje i ponovo promućkajte.
  • Ostavite bočicu zatvorenu na tamnom mjestu najmanje 48 sati da se mirisi povežu.

Prije svake upotrebe lagano protresite bočicu. Parfem nanesite na pulsne tačke: zglobove, vrat, iza ušiju ili iza kolena, a miris se oslobađa postepeno zahvaljujući toploti tijela. Po želji možete dodati kap eteričnog ulja lavande ili bergamota za svježinu.

Ako želite intenzivniji miris, povećajte količinu ekstrakta vanile. Za laganiju varijantu spreja, razblažite sa 2–3 kašike destilovane vode. Čuvajte bočicu dalje od direktnog sunca – toplota može da oslabi miris.

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA