Kako napraviti domaći parfem od vanile: Uštedite stotine evra i uživajte u "mirisu zagrljaja"

Ako uživate u mirisu vanile, isprobajte recept za ovaj domaći parfem!

Izvor: Shutterstock

Vanila je miris utjehe i topline, a njena popularnost raste jer pruža osjećaj sigurnosti i nostalgije, a istovremeno je moderna i univerzalna.

Ekstrakt vanile nanijet na pulsne tačke ili u spreju može da zamijeni skupi parfem.

U vremenu kada luksuzni parfemi koštaju i po nekoliko stotina evra, sve više žena traži jednostavna i pristupačna rješenja. Upravo tu na scenu stupa vanila – mirisna nota koja je odjednom postala globalni trend.

Vanila nije samo aroma kolača i prazničnih poslastica, već i simbol topline, utehe i nostalgije. Zato je danas nazivaju „mirisom zagrljaja“ – diskretnim, prijatnim i univerzalno privlačnim.

Na društvenim mrežama, posebno na TikToku i Instagramu, trik sa prirodnim ekstraktom vanile postao je prava senzacija. Korisnice širom svijeta otkrivaju kako nekoliko kapi ovog sastojka može da zameni skupi parfem i da obezbijedi mirisni potpis koji traje cijeli dan. Vanila se nanosi na pulsne tačke – zglobove, vrat ili iza ušiju – gdje toplota tela pomaže da se miris postepeno oslobađa.

vanila

Izvor: Shutterstock

Najvažnije je koristiti pravi ekstrakt, a ne sintetičke zamjene. Na deklaraciji mora jasno da piše „vanilla extract“. Nanijeti malu količinu na pulsne tačke. Miris se širi postepeno i traje satima.

Recept za "uradi sam" parfem od vanile

Sastojci:

2 kašičice prirodnog ekstrakta vanile (obavezno „vanila extract“, ne aroma)

2 kašičice votke (djeluje kao konzervans i pomaže da se miris razvije)

1 kašičica jojoba ulja (služi kao bazno ulje, hidrira kožu i produžava trajanje mirisa)

staklena bočica sa raspršivačem (po mogućstvu tamna, da štiti od svjetlosti)

Postupak:

U bočicu sipajte votku i ekstrakt vanile. Dobro promućkajte da se sjedine.

Dodajte jojoba ulje i ponovo promućkajte.

Ostavite bočicu zatvorenu na tamnom mjestu najmanje 48 sati da se mirisi povežu.

Prije svake upotrebe lagano protresite bočicu. Parfem nanesite na pulsne tačke: zglobove, vrat, iza ušiju ili iza kolena, a miris se oslobađa postepeno zahvaljujući toploti tijela. Po želji možete dodati kap eteričnog ulja lavande ili bergamota za svježinu.

Ako želite intenzivniji miris, povećajte količinu ekstrakta vanile. Za laganiju varijantu spreja, razblažite sa 2–3 kašike destilovane vode. Čuvajte bočicu dalje od direktnog sunca – toplota može da oslabi miris.