5 jedinstvenih parfema koji će vas izdvojiti iz mase: Mirisi koji se jednom osjete i nikad ne zaborave

U svijetu u kojem svi mirišu isto, ovih sedam parfema donosi originalnost, karakter i nezaboravan trag.
- Miris nije samo estetski dodatak, već način da se pokaže karakter i ostavi nezaboravan utisak.
- Parfemi su postali uniformni, ali izbor drugačijih mirisa omogućava izražavanje ličnog stila i izdvajanje iz mase.
- Od "niš" do dizajnerskih, ovi parfemi nude raznovrsne note – od citrusnih i cvjetnih do kožnih i drvenastih i pokrivaju različite budžete.
Da li se i vama čini da svi danas mirišu isto? U autobusu, na ulici, pa čak i u kancelariji, čini se da isti parfemi prate svakoga.
To nije nužno loše, jer nam često i prija da volimo isto što i drugi. Ali ako ste počeli da osjećate zasićenje i želite da probate nešto drugačije, evo savjeta stručnjaka za parfeme.
Escentric Molecule 01 + Iris
Ovaj parfem nosim sadrži molekul 01, poznat kao iso E super-supstancu koja pojačava i stabilizuje druge note. Sam po sebi ima jedinstven mošusni miris. U kombinaciji sa irisom, koji je puderast i cvjetni, stvara se topla, gotovo električna nota koju je teško definisati. Taj nježni cvjetni trag ostaje dugo, a na našoj sceni vole ga Severina i Nina Badrić.
Brunello Cucinelli Pour Homme Eau de Parfum
Ovaj miris nije strogo "muški". Podseća na atmosferu raskošne vile - hrastov namještaj, knjige u koži, česterfild sofe i podovi od trešnje. Otvara se svježim akordom đumbira, začinskim crnim biberom i citrusnim bergamotom, a zatim prelazi u toplu bazu od ambera, žalfije i kedrovine. Klasičan, bezvremenski miris, savršen za proljeće i ljeto, jer se predivno razvija na koži.
AllSaints Shoreditch Leather
Neki ga zovu "mačka u boci" jer miriše mnogo skuplje nego što jeste - lako bi mogao da prođe kao "niš" parfem. Podsjeća na klasičnu kožnu jaknu, omekšanu breskvastim nijansama i blagim dimom. Iako je dubok, nikada ne postaje težak. Najljepše se nosi tokom ljetnih večeri kada se osjeća blaga svježina u vazduhu. Ima tamnu, misterioznu notu koja ga čini neodoljivo privlačnim.
Hermès Barénia Intense Eau de Parfum
Kreirala ga je švajcarska parfimerka Kristina Najdžel, poznata po Armani Sí i Miss Dior Chérie. Radi se o modernoj interpretaciji klasičnog šipra - biljnog, drvenastog i savršeno uravnoteženog. Dovoljno je jedno prskanje da ostane satima. Sastav čine hrast, koža i pačuli. Iako pačuli može biti polarizujući, ovde je suptilan i profinjen. Miris je elegantan i ostavlja snažan utisak.
Lush Dad’s Garden Lemon Tree
Ovaj miris je istinski bezvremenski. Građen oko bergamota, nalazi se između limuna i limete, sa dodatnim citrusnim nijansama. Umjesto oštrog limuna, naginje ka mekom karakteru limun-sorbeta, uz zelene note koje podsjećaju na sveže pokošenu travu. Podsjeća na mediteransku obalu i ispijanje koktela na Amalfi obali. Sjajno se kombinuje sa drugim mirisima.
Clive Christian 1872 Feminine
U ovom parfemu se Rose de Mai - ruža iz Grasa u Francuskoj, poznata po svojoj laganoj, morskoj svježini - savršeno se spaja sa bergamotom, dajući mirisu pjenušav, osvježavajući karakter, poput rashlađenog ljetnog koktela. Nošenje ovog parfema daje osjećaj smirenosti i sklada.
