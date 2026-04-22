5 jedinstvenih parfema koji će vas izdvojiti iz mase: Mirisi koji se jednom osjete i nikad ne zaborave

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Lepa i srećna
U svijetu u kojem svi mirišu isto, ovih sedam parfema donosi originalnost, karakter i nezaboravan trag.

pet jedinstvenih parfema koji se dugo pamte Izvor: Shutterstock
  • Miris nije samo estetski dodatak, već način da se pokaže karakter i ostavi nezaboravan utisak.
  • Parfemi su postali uniformni, ali izbor drugačijih mirisa omogućava izražavanje ličnog stila i izdvajanje iz mase.
  •  Od "niš" do dizajnerskih, ovi parfemi nude raznovrsne note – od citrusnih i cvjetnih do kožnih i drvenastih i pokrivaju različite budžete.

Da li se i vama čini da svi danas mirišu isto? U autobusu, na ulici, pa čak i u kancelariji, čini se da isti parfemi prate svakoga.

To nije nužno loše, jer nam često i prija da volimo isto što i drugi. Ali ako ste počeli da osjećate zasićenje i želite da probate nešto drugačije, evo savjeta stručnjaka za parfeme.

Escentric Molecule 01 + Iris

Ovaj parfem nosim sadrži molekul 01, poznat kao iso E super-supstancu koja pojačava i stabilizuje druge note. Sam po sebi ima jedinstven mošusni miris. U kombinaciji sa irisom, koji je puderast i cvjetni, stvara se topla, gotovo električna nota koju je teško definisati. Taj nježni cvjetni trag ostaje dugo, a na našoj sceni vole ga Severina i Nina Badrić.

Brunello Cucinelli Pour Homme Eau de Parfum

Ovaj miris nije strogo "muški". Podseća na atmosferu raskošne vile - hrastov namještaj, knjige u koži, česterfild sofe i podovi od trešnje. Otvara se svježim akordom đumbira, začinskim crnim biberom i citrusnim bergamotom, a zatim prelazi u toplu bazu od ambera, žalfije i kedrovine. Klasičan, bezvremenski miris, savršen za proljeće i ljeto, jer se predivno razvija na koži.

AllSaints Shoreditch Leather

Neki ga zovu "mačka u boci" jer miriše mnogo skuplje nego što jeste - lako bi mogao da prođe kao "niš" parfem. Podsjeća na klasičnu kožnu jaknu, omekšanu breskvastim nijansama i blagim dimom. Iako je dubok, nikada ne postaje težak. Najljepše se nosi tokom ljetnih večeri kada se osjeća blaga svježina u vazduhu. Ima tamnu, misterioznu notu koja ga čini neodoljivo privlačnim.

Hermès Barénia Intense Eau de Parfum

Kreirala ga je švajcarska parfimerka Kristina Najdžel, poznata po Armani Sí i Miss Dior Chérie. Radi se o modernoj interpretaciji klasičnog šipra - biljnog, drvenastog i savršeno uravnoteženog. Dovoljno je jedno prskanje da ostane satima. Sastav čine hrast, koža i pačuli. Iako pačuli može biti polarizujući, ovde je suptilan i profinjen. Miris je elegantan i ostavlja snažan utisak.

Lush Dad’s Garden Lemon Tree

Ovaj miris je istinski bezvremenski. Građen oko bergamota, nalazi se između limuna i limete, sa dodatnim citrusnim nijansama. Umjesto oštrog limuna, naginje ka mekom karakteru limun-sorbeta, uz zelene note koje podsjećaju na sveže pokošenu travu. Podsjeća na mediteransku obalu i ispijanje koktela na Amalfi obali. Sjajno se kombinuje sa drugim mirisima.

Clive Christian 1872 Feminine

U ovom parfemu se Rose de Mai - ruža iz Grasa u Francuskoj, poznata po svojoj laganoj, morskoj svježini - savršeno se spaja sa bergamotom, dajući mirisu pjenušav, osvježavajući karakter, poput rashlađenog ljetnog koktela. Nošenje ovog parfema daje osjećaj smirenosti i sklada.

