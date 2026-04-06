Spoj karamele, kokosa i vanile: Internet je "poludio" za ovim parfemom

Novi parfem brenda Summer Fridays postao je viralan na društvenim mrežama zahvaljujući toplim notama vanile i karamele koje podsjećaju na sladoled.

Društvene mreže su potpuno "poludjele" za novim parfemom koji podsjeća na sladoled od vanile sa prelivom od karamele. Iako u 2026. godini dominiraju voćni mirisi, gurmanske note i dalje ne izlaze iz mode — posebno kada je u pitanju vanila, kojoj se mnogi stalno vraćaju.

Gurmanski parfemi, a naročito oni sa notom vanile, i dalje imaju svoje vjerne ljubitelje. Upravo to prepoznaje i beauty brend Summer Fridays, poznat po popularnim balzamima za usne, koji je lansirao svoj prvi parfem — Sunlit Vanilla Eau de Parfum.

Ako je suditi po reakcijama na društvenim mrežama, ovaj parfem trenutno izaziva najveću pažnju, što potvrđuje koliko tržište i dalje voli toplu, slatku i gurmansku vanilu.

Sunlit Vanilla – miris koji podsjeća na ljeto i uživanje

Parfem Sunlit Vanilla inspirisan je "beskonačnim ljetnjim osjećajem" i spada među najzapaženije novitete u 2026. godini. Njegova kompozicija pažljivo je osmišljena kako bi pružila utisak opuštanja i uživanja.