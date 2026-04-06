Spoj karamele, kokosa i vanile: Internet je "poludio" za ovim parfemom

Novi parfem brenda Summer Fridays postao je viralan na društvenim mrežama zahvaljujući toplim notama vanile i karamele koje podsjećaju na sladoled.

Zašto je Sunlit Vanilla postao hit na društvenim mrežama?

Društvene mreže su potpuno "poludjele" za novim parfemom koji podsjeća na sladoled od vanile sa prelivom od karamele. Iako u 2026. godini dominiraju voćni mirisi, gurmanske note i dalje ne izlaze iz mode — posebno kada je u pitanju vanila, kojoj se mnogi stalno vraćaju.

Gurmanski parfemi, a naročito oni sa notom vanile, i dalje imaju svoje vjerne ljubitelje. Upravo to prepoznaje i beauty brend Summer Fridays, poznat po popularnim balzamima za usne, koji je lansirao svoj prvi parfem — Sunlit Vanilla Eau de Parfum.

Ako je suditi po reakcijama na društvenim mrežama, ovaj parfem trenutno izaziva najveću pažnju, što potvrđuje koliko tržište i dalje voli toplu, slatku i gurmansku vanilu.

Sunlit Vanilla – miris koji podsjeća na ljeto i uživanje

Parfem Sunlit Vanilla inspirisan je "beskonačnim ljetnjim osjećajem" i spada među najzapaženije novitete u 2026. godini. Njegova kompozicija pažljivo je osmišljena kako bi pružila utisak opuštanja i uživanja.

Mirisne note uključuju:

  • gornja nota: bergamot
  • srednje note: karamela i kokos
  • bazne note: vanila, kremasti mošus, tonka i jantar

Ova kombinacija stvara topao, kremast i sladak miris koji mnogi opisuju kao "sladoled od vanile sa karamelom". Ideja brenda bila je da kroz parfem prenese osjećaj uživanja u omiljenom desertu tokom sunčanih dana.

@carolinemsternwhen @Summer Fridays launches a vanilla perfume you know it's gonna be good Sunlit Vanilla is available at @sephora for anyone who wants to smell irl! Ad#vanillaperfume#perfumetok#perfumereview#newfragrance#summerfridaysperfume♬ original sound - Caroline Stern

Zašto je ovaj parfem postao viralan?

Iako se u svetu parfema trenutno više forsiraju sveži i voćni mirisi, Summer Fridays se vraća svojim korijenima i gurmanskim notama po kojima je poznat. Brend već ima iskustva sa "jestivim" mirisima kroz proizvode poput balzama za usne sa aromama kakaa i guave, piše Miss7.

Sunlit Vanilla je zapravo omaž njihovom prvom proizvodu — Lip Butter Balm-u u mirisu vanile, koji je bio jedan od najpopularnijih.

Dostupnost i cijena

Parfem Sunlit Vanilla Eau de Parfum dostupan je u dvije veličine:

  • 10 ml – 32,20 €
  • 50 ml – 87,40 €

