Spoj karamele, kokosa i vanile: Internet je "poludio" za ovim parfemom

Novi parfem brenda Summer Fridays postao je viralan na društvenim mrežama zahvaljujući toplim notama vanile i karamele koje podsjećaju na sladoled.
Društvene mreže su potpuno "poludjele" za novim parfemom koji podsjeća na sladoled od vanile sa prelivom od karamele. Iako u 2026. godini dominiraju voćni mirisi, gurmanske note i dalje ne izlaze iz mode — posebno kada je u pitanju vanila, kojoj se mnogi stalno vraćaju.
Gurmanski parfemi, a naročito oni sa notom vanile, i dalje imaju svoje vjerne ljubitelje. Upravo to prepoznaje i beauty brend Summer Fridays, poznat po popularnim balzamima za usne, koji je lansirao svoj prvi parfem — Sunlit Vanilla Eau de Parfum.
Ako je suditi po reakcijama na društvenim mrežama, ovaj parfem trenutno izaziva najveću pažnju, što potvrđuje koliko tržište i dalje voli toplu, slatku i gurmansku vanilu.
Sunlit Vanilla – miris koji podsjeća na ljeto i uživanje
Parfem Sunlit Vanilla inspirisan je "beskonačnim ljetnjim osjećajem" i spada među najzapaženije novitete u 2026. godini. Njegova kompozicija pažljivo je osmišljena kako bi pružila utisak opuštanja i uživanja.
Mirisne note uključuju:
- gornja nota: bergamot
- srednje note: karamela i kokos
- bazne note: vanila, kremasti mošus, tonka i jantar
Ova kombinacija stvara topao, kremast i sladak miris koji mnogi opisuju kao "sladoled od vanile sa karamelom". Ideja brenda bila je da kroz parfem prenese osjećaj uživanja u omiljenom desertu tokom sunčanih dana.
@carolinemsternwhen @Summer Fridays launches a vanilla perfume you know it's gonna be good Sunlit Vanilla is available at @sephora for anyone who wants to smell irl! Ad#vanillaperfume#perfumetok#perfumereview#newfragrance#summerfridaysperfume♬ original sound - Caroline Stern
Zašto je ovaj parfem postao viralan?
Iako se u svetu parfema trenutno više forsiraju sveži i voćni mirisi, Summer Fridays se vraća svojim korijenima i gurmanskim notama po kojima je poznat. Brend već ima iskustva sa "jestivim" mirisima kroz proizvode poput balzama za usne sa aromama kakaa i guave, piše Miss7.
Sunlit Vanilla je zapravo omaž njihovom prvom proizvodu — Lip Butter Balm-u u mirisu vanile, koji je bio jedan od najpopularnijih.
Dostupnost i cijena
Parfem Sunlit Vanilla Eau de Parfum dostupan je u dvije veličine:
- 10 ml – 32,20 €
- 50 ml – 87,40 €