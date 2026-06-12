Raste i u BiH: Vesna u svojim plastenicima uzgaja najskuplju papriku na planeti

U Usori, na sjeveru Bosne i Hercegovine rastu neke neobične vrste povrća, začinskog bilja i voća, a među njima je i jedna paprika koja se smatra najskupljom na svijetu.

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Na imanju Vesne Bošnjak, koja sebe smatra najprije kolekcionarkom, pa tek onda poljoprivrednicom rastu neke zanimljive biljne vrste među kojima je i Aji Čarapita, divlja paprika koja stiže iz Perua, a koja važi za najskuplju na svijetu.

"Na američkom tržištu kilogram sušene Aji Čarapite stoji oko 20.000 dolara. Koristi se isključivo u dekorativne svrhe. Naravno da je jestiva, ali u elitnim restoranima najčešće služi upravo za ukrašavanje jela. Nažalost, nemam tržište za nju po toj ceni, što mi je jako žao. Inače ne bih uzgajala ni maline ni borovnice", rekla je Vesna, prenosi BHT.

Više od 230 sorti paradajza i desetine vrsta paprika

U njenim plastenicima nalaze se i brojne sorte paradajza koje nisu uobičajene za Bosnu i Hercegovinu, a uzgaja i marokansku metvicu, medveđu šapu, divovsko volovsko srce i Babuškinu tajnu. Sve što proizvede, Vesna i preradi.

"Paprika imam 70 do 80 sorti, paradajza sigurno više od 230, više ih ni ne brojim. Volim egzotične sorte, od začinskog bilja do povrća i voća", rekla je ona.

Proizvodnja prilagođena nedostatku radne snage

Njeno domaćinstvo nalazi se u usorskom naselju Omanjska, iz kojeg su mnogi mladi ljudi otišli u inostranstvo u potrazi za poslom.

"Pre je sve ovo bilo pod malinama, četiri duluma (40 ari) bila su pod malinama, a s obzirom na to da nema radne snage, ostala sam na onome što mogu sama obrađivati. Dva plastenika, dulum malina, sto grmova borovnice, uz to još te sitnice po grmovima i to je to", istakla je Vesna i istakla da neće širiti proizvodnju.

Prodaja na kućnom pragu

Proizvodi su prvenstveno namijenjeni za potrebe porodice, a jedan dio proizvoda prodaje se na kućnom pragu, poljoprivrednim sajmovima i putem društvenih mreža. Ipak, ono što joj nedostaje, to je podrška.

"Poljoprivrednici nemaju gotovo nikakvu podršku, ni mali ni veliki. Prije svega, nismo obeštećeni. Tokom 2024. i 2025. godine uništena su mi dva plastenika. Opština nije proglasila ni elementarnu nepogodu, a kamoli da vas neko pita treba li vam neki oblik podrške", navela je Vesna Bošnjak.

(EUpravo zato/BHT)