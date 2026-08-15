Zašto su banane uvijek pod brojem 1 na vagi u marketu: Razlog je jednostavan i praktičan

Otkrijte zašto su banane u gotovo svakom marketu pod brojem 1 na vagi. Saznajte fascinantne činjenice o najprodavanijem voću na svijetu.

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Prilikom kupovine voća u prodavnici sigurno ste primijetili da su banane uvijek pod brojem 1. To nije slučajnost – razlog je jednostavan, ali zanimljiv. Banane su najprodavanije voće na svijetu, pa trgovci žele da ih kupci brzo pronađu na vagi.

Banane su dostupne tokom cijele godine, nisu sezonsko voće i uzgajaju se u više od 150 zemalja. Čak 95 odsto banana koje kupujemo pripada sorti kavenediš, a godišnje se širom svijeta pojede više od 100 milijardi komada. Zbog toga su trgovci odlučili da im dodijele najjednostavniji broj – 1.

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Prehrambena industrija koristi skalu od sedam boja za određivanje zrelosti banana. Neki ljudi više vole potpuno zelene banane, koje kuvaju prije jela, dok drugi kupuju gotovo smeđe banane, koje su zbog svoje slatkoće odličan dodatak kolačima i raznim domaćim napicima.

Banane čine oko 75 odsto svjetske trgovine tropskim voćem Banane spadaju među najvrednije prehrambene kulture, odmah iza pšenice, riže i mlijeka.

Izvor: Nihil studio

Najviše banana po glavi stanovnika konzumira se u Ruandi – oko 279 kilograma godišnje.

Osim što su praktične i ukusne, banane su bogate kalijumom, vlaknima i vitaminima, zbog čega predstavljaju savršen međuobrok. Lako se transportuju, ne zahtijevaju posebnu pripremu i pristupačne su.