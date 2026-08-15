logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zašto su banane uvijek pod brojem 1 na vagi u marketu: Razlog je jednostavan i praktičan

Zašto su banane uvijek pod brojem 1 na vagi u marketu: Razlog je jednostavan i praktičan

Autor Haris Krhalić Izvor Kurir
0

Otkrijte zašto su banane u gotovo svakom marketu pod brojem 1 na vagi. Saznajte fascinantne činjenice o najprodavanijem voću na svijetu.

Zašto su banane uvijek pod brojem 1 na vagi u marketu: Razlog je jednostavan i praktičan Izvor: Shutterstock/suleyman cakir

Prilikom kupovine voća u prodavnici sigurno ste primijetili da su banane uvijek pod brojem 1. To nije slučajnost – razlog je jednostavan, ali zanimljiv. Banane su najprodavanije voće na svijetu, pa trgovci žele da ih kupci brzo pronađu na vagi.

Banane su dostupne tokom cijele godine, nisu sezonsko voće i uzgajaju se u više od 150 zemalja. Čak 95 odsto banana koje kupujemo pripada sorti kavenediš, a godišnje se širom svijeta pojede više od 100 milijardi komada. Zbog toga su trgovci odlučili da im dodijele najjednostavniji broj – 1.

Izvor: Shutterstock

Prehrambena industrija koristi skalu od sedam boja za određivanje zrelosti banana. Neki ljudi više vole potpuno zelene banane, koje kuvaju prije jela, dok drugi kupuju gotovo smeđe banane, koje su zbog svoje slatkoće odličan dodatak kolačima i raznim domaćim napicima.

Banane čine oko 75 odsto svjetske trgovine tropskim voćem Banane spadaju među najvrednije prehrambene kulture, odmah iza pšenice, riže i mlijeka.

Izvor: Nihil studio

Najviše banana po glavi stanovnika konzumira se u Ruandi – oko 279 kilograma godišnje.

Osim što su praktične i ukusne, banane su bogate kalijumom, vlaknima i vitaminima, zbog čega predstavljaju savršen međuobrok. Lako se transportuju, ne zahtijevaju posebnu pripremu i pristupačne su.

Možda će vas zanimati

Tagovi

banane voće

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA