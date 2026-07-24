Ovu voćku nepravedno zapostavljamo: Mnogima je obilježila djetinjstvo, a pomaže pri liječenju čak pet tegoba

Divlje šljive, prepoznatljive u narodu i kao ringlovi ili dženarike, mnogima bude sjećanja na djetinjstvo, a da li ste znali da može da pomogne u ublažavanju tegoba čak 5 bolesti?

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Divlje šljive, poznate i kao ringlovi, dženarike ili piskavci, veoma su otporna samonikla vrsta voća koja raste gdje god pronađe malo prostora i rađa bogato svake godine.

Iako ova vrsta, stara više od hiljadu godina, mnoge sjeća na djetinjstvo, njeni raznobojni plodovi često su neosnovano zanemareni u poređenju sa drugim voćem, uprkos tome što oni mogu da vam donesu mnoge zdravstvene benefite.

Raste svuda i kao iz vode

Možda i vi dobro pamtite drveće koje je raslo pored puta ili oko kuće, a istina je da zapravo može da opstane gotovo svuda, bez obzira na to da li je bilo suše ili ne. Dženarika je vrlo rana vrsta, pa se njen plod bere već od polovine juna. Iako može da se nađe u divljini, postoje i domaće sorte, što objašnjava različitost u bojama njenog ploda.

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Nepravedno se smatra "nižerazrednim voćem" upravo jer ne zahtjeva posebne klimatske i zemljišne uslove. S obzirom da ne oboleva niti je napadaju štetočine, ona ne zahteva nikakvo tretiranje i koristi se i kao podloga za kalemljenje raznih sorti šljiva i kajsije.

Njen sadržaj je neprocjenjiv

Dženarike obiluju vitaminima i mineralima, od kojih su najvažniji:

vitamin A - štiti ćelijske membrane i jača kožu i sluzokožu čime pomaže u sprečavanju brojnih infekcija, poboljšava vid jer podstiče pigment rodopsin koji se nalazi u mrežnjači, pojačava funkciju imunološkog sistema;

- štiti ćelijske membrane i jača kožu i sluzokožu čime pomaže u sprečavanju brojnih infekcija, poboljšava vid jer podstiče pigment rodopsin koji se nalazi u mrežnjači, pojačava funkciju imunološkog sistema; vitamin B - može da poboljša metaboličke procese, ojača imuni sistem, olakša varenje, pospeši djelovanje nervnog sistema, ali i kvalitet kože, kose i noktiju;

- može da poboljša metaboličke procese, ojača imuni sistem, olakša varenje, pospeši djelovanje nervnog sistema, ali i kvalitet kože, kose i noktiju; vitamin C - ima ulogu u zaštiti ćelija, održavanju zdravlja kože, kostiju i zglobova, u podršci imunog sistema, ali i u borbi protiv oksidativnog stresa;

- ima ulogu u zaštiti ćelija, održavanju zdravlja kože, kostiju i zglobova, u podršci imunog sistema, ali i u borbi protiv oksidativnog stresa; fosfor - održava pH krvi u normalnom opsegu, učestvuje u normalnoj funkciji nerava i mišića (uključujući i rad srca), sastavni je deo i gena DNK, RNK i ATP i jedan je od glavnih izvora energije u tijelu;

- održava pH krvi u normalnom opsegu, učestvuje u normalnoj funkciji nerava i mišića (uključujući i rad srca), sastavni je deo i gena DNK, RNK i ATP i jedan je od glavnih izvora energije u tijelu; magnezijum - pomaže u regulaciji mišićnih i nervnih funkcija, nivoa šećera u krvi i krvnog pritiska, uključen je i u sintezu proteina, razvoj kostiju i DNK sintezu;

- pomaže u regulaciji mišićnih i nervnih funkcija, nivoa šećera u krvi i krvnog pritiska, uključen je i u sintezu proteina, razvoj kostiju i DNK sintezu; pektin - može da poboljša nivo šećera i masti u krvi, smanji upale i ćelijska oštećenja i da podstakne bolje varenje;

- može da poboljša nivo šećera i masti u krvi, smanji upale i ćelijska oštećenja i da podstakne bolje varenje; celuloza - postiče bolji rad želuca i motoričke funkcije crijeva isprečava apsorpciju holesterola u crijevima, što može da smanji njegovu zastupljenost u krvi;

Jedan je od najstarijih lijekova na koje se narodna medicina oslanjala

Zbog svog sastava, ringlov je, poput svog srodnika šljive, bio preporučljiv za ublažavanje tegoba izazvanih sledećim bolestima:

protiv zatvora,

kod bolesti srca,

za ublažavanje visokog pritiska,

protiv bolesti bubrega i

kod tegoba sa jetrom.

Ipak, ne konzumirajte prekomjernu količinu ove divlje šljive bez prethodne konsultacije sa lekarom, kako ne biste sami sebi "skočili u stomak".

(MONDO)