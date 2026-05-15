Virus hepatitisa A pronađen u zamrznutom voću iz Srbije: Oglasilo se Ministarstvo poljoprivrede

Nakon što je Nemačka tokom kontrole otkrila virus hepatitisa A u zamrznutom miksu bobičastog voća koje sadrži i maline i kupine iz Srbije, Ministarstvo poljoprivrede pokrenulo je hitnu kontrolu proizvođača i hladnjače u Požegi.

Nakon što je Njemačka tokom službene kontrole na tržištu pronašla virus hepatitisa A u zamrznutom miksu bobičastog voća porijeklom iz Srbije i Poljske, Ministarstvo poljoprivrede Srbije je primila notifikaciju o spornoj pošiljci nakon čega su se uključile nadležne inspekcije.

U spornoj pošiljci nalazile su se maline i kupine iz Srbije, kao i jagode, ribizle i borovnice iz Poljske. Kako je do ovoga došlo, kao i koji su naredni koraci koje će država da sprovede u ovom slučaju, za Kurir televiziju objasnio je Nenad Vujović, načelnik Odjeljenja poljoprivredne inspekcije za bezbednost hrane MPŠV.

Kako je došlo do hepatitisa A, i koji je sljedeći korak

Kako je istakao, inspekcijske službe Ministarstva poljoprivrede započele su postupanje u skladu sa važećim protokolima koji se primenjuju u ovakvim slučajevima.

"Poljoprivredna inspekcija izvršila je kontrolu kod proizvođača i u hladnjači u Požegi, kako bi se provjerila tačnost podataka iz primljene notifikacije. Utvrđeno je da se radi o proizvodu u pakovanju od 300 grama, koji sadrži šest vrsta voća, uključujući dvije vrste porijeklom iz Srbije, dok je putem sistema sljedljivosti identifikovan i kompletan lot namijenjen izvozu u Njemačku, pri čemu do sada nije uočen problem u domaćem dijelu proizvodnje. Podaci su proslijeđeni fitosanitarnoj inspekciji koja nastavlja dalje postupanje u okviru svojih nadležnosti, a javnost će o svim narednim informacijama biti blagovremeno obaviještavana", objasnio Nenad Vujović za Kurir televiziju.

Kada komisija bude iznela svoje zvanično obavještenje, javnost će biti blagovremeno informisana o svim najnovijim detaljima. Ministarstvo poljoprivrede Srbije će nastaviti da prati situaciju i postupa u skladu sa nalazima nadležnih organa, poručio je Vujović.

(Kurir/Mondo)