Obilježavanje Svjetskog dana hepatitisa – besplatno testiranje u Klinici za infektivne bolesti u Banjaluci

Svjetski dan hepatitisa, koji se obilježava svake godine 28. jula, posvećen je podizanju svijesti o virusnim hepatitisima – ozbiljnim upalama jetre koje mogu dovesti do ciroze i raka jetre.

Ovogodišnja tema pod nazivom „Hepatitis: Razbijmo to na komadiće“ poziva na hitno uklanjanje finansijskih, društvenih i sistemskih prepreka, uključujući stigmu, kako bi se postigao cilj eliminacije hepatitisa kao javnozdravstvenog problema do 2030. godine.

Povodom Svjetskog dana hepatitisa, osoblje Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (lokacija Paprikovac – prizemlje) organizuje besplatno, anonimno i povjerljivo testiranje za sve zainteresovane građane. Testiranje brzim screening testovima biće obavljeno u ponedjeljak, 28. jula, u periodu od 8:00 do 18:00 časova.

Svjetska alijansa za hepatitis ustanovila je ovaj datum 2008. godine u čast rođenja dr Barucha Blumberga, koji je 1967. otkrio virus hepatitisa B, a dvije godine kasnije razvio prvu vakcinu protiv tog virusa, za šta je dobio Nobelovu nagradu.

U Republici Srpskoj je, do sada, liječenje hroničnog hepatitisa C dvojnom antivirusnom terapijom (Pegilirani interferon alfa 2a/2b i Ribavirin) prošlo oko 370 pacijenata. Uspjeh izlječenja varira od 50% do 80%, u zavisnosti od genotipa virusa. Od 2015. godine, primjenjuju se moderni direktno djelujući antivirusni lijekovi (DAA) koji omogućavaju stopu izlječenja od 97–100%, sa znatno kraćim trajanjem terapije – od 8 do 12 sedmica.

U periodu od oktobra 2015. do danas, ovim terapijama je uspješno liječeno više od 300 pacijenata u Republici Srpskoj. Tokom pandemije Covid-19, terapije za oboljele od hroničnog hepatitisa B i C nisu bile prekinute. Liječenje hepatitisa B se najčešće sprovodi lijekovima iz grupe analoga nukleozida i nukleotida, kao što su Lamivudin i Tenofovir disoproxil.

Građanima se preporučuje da iskoriste priliku za besplatno testiranje i informisanje o virusnim hepatitisima, kako bi se povećala svijest i unaprijedila prevencija u borbi protiv ovih bolesti.

