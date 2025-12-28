Stanivuković uz pasulj pojasnio "koncept militarizacije" mladih koji je izazvao buru na mrežama

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković podijelio je na mrežama fotografije kako jede vojnički pasulj i poručio je da je važno mlade ljude na vrijeme upoznati sa realnim izazovima sa kojima se društvo suočava.

Izvor: X/Draško Stanivuković

"Koliko god neki ovu ideju dočekali na nož, smatram da je važno da naše mlade ljude upoznamo sa tim kako reagovati u slučaju vanrednih situacija, jer mlađe generacije, nažalost, za to nisu dovoljno spremne. Posebno u kriznim situacijama poput poplava, požara i drugih elementarnih nepogoda", naveo je Stanivuković.

Prema njegovim riječima, civilni rok treba da ima praktičnu svrhu i da mladima pruži osnovna znanja iz prve pomoći, zdravstvene zaštite i organizovanog djelovanja u krizama.

"U prvim satima krize vrlo često smo prepušteni sami sebi. Upravo tada se vidi koliko je važno znati pružiti pomoć, podršku i pokazati solidarnost", istakao je.

Укусан пасуљ, поготово уз домаћи лук - увијек топла препорука.



Ово је уједно и добра припрема за цивилни рок. Колико год неки људи ову идеју дочекали на нож, сматрам да је важно да наше младе људе упознамо са тим како реаговати у случају елементарних непогода, попут поплава,…pic.twitter.com/Vo9RzxbuFS — Драшко Станивуковић (@Stanivukovic_D)December 28, 2025

Stanivuković je dodao da je ideja da se obuka sprovodi kroz posebno osmišljene programe u odjeljenjima Civilne zaštite, domovima zdravlja i vatrogasnim jedinicama lokalnih zajednica, kako bi mladi stekli konkretna znanja i disciplinu, ali i osjetili samostalnost i zajedništvo.

"Žao mi je što moja generacija nije imala priliku za ovakvu obuku, iako je ona prijeko potrebna našem društvu", rekao je gradonačelnik Banjaluke.

Najavio je da će se u narednom periodu, zajedno sa stručnjacima iz ove oblasti, raditi na izradi prijedloga zakonskih i podzakonskih akata, koji će potom biti predstavljeni javnosti.

"Sve ćemo detaljno predstaviti i sa zadovoljstvom čuti sugestije građana", poručio je Stanivuković.