Stanivuković uz pasulj pojasnio "koncept militarizacije" mladih koji je izazvao buru na mrežama

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković podijelio je na mrežama fotografije kako jede vojnički pasulj i poručio je da je važno mlade ljude na vrijeme upoznati sa realnim izazovima sa kojima se društvo suočava.
"Koliko god neki ovu ideju dočekali na nož, smatram da je važno da naše mlade ljude upoznamo sa tim kako reagovati u slučaju vanrednih situacija, jer mlađe generacije, nažalost, za to nisu dovoljno spremne. Posebno u kriznim situacijama poput poplava, požara i drugih elementarnih nepogoda", naveo je Stanivuković.
Prema njegovim riječima, civilni rok treba da ima praktičnu svrhu i da mladima pruži osnovna znanja iz prve pomoći, zdravstvene zaštite i organizovanog djelovanja u krizama.
"U prvim satima krize vrlo često smo prepušteni sami sebi. Upravo tada se vidi koliko je važno znati pružiti pomoć, podršku i pokazati solidarnost", istakao je.
Укусан пасуљ, поготово уз домаћи лук - увијек топла препорука.
Ово је уједно и добра припрема за цивилни рок. Колико год неки људи ову идеју дочекали на нож, сматрам да је важно да наше младе људе упознамо са тим како реаговати у случају елементарних непогода, попут поплава,…
Stanivuković je dodao da je ideja da se obuka sprovodi kroz posebno osmišljene programe u odjeljenjima Civilne zaštite, domovima zdravlja i vatrogasnim jedinicama lokalnih zajednica, kako bi mladi stekli konkretna znanja i disciplinu, ali i osjetili samostalnost i zajedništvo.
"Žao mi je što moja generacija nije imala priliku za ovakvu obuku, iako je ona prijeko potrebna našem društvu", rekao je gradonačelnik Banjaluke.
Najavio je da će se u narednom periodu, zajedno sa stručnjacima iz ove oblasti, raditi na izradi prijedloga zakonskih i podzakonskih akata, koji će potom biti predstavljeni javnosti.
"Sve ćemo detaljno predstaviti i sa zadovoljstvom čuti sugestije građana", poručio je Stanivuković.