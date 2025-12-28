logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Stanivuković uz pasulj pojasnio "koncept militarizacije" mladih koji je izazvao buru na mrežama 1

Stanivuković uz pasulj pojasnio "koncept militarizacije" mladih koji je izazvao buru na mrežama

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
1

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković podijelio je na mrežama fotografije kako jede vojnički pasulj i poručio je da je važno mlade ljude na vrijeme upoznati sa realnim izazovima sa kojima se društvo suočava.

stanivukić o obuci mladih u civilnoj zaštitiov Izvor: X/Draško Stanivuković

"Koliko god neki ovu ideju dočekali na nož, smatram da je važno da naše mlade ljude upoznamo sa tim kako reagovati u slučaju vanrednih situacija, jer mlađe generacije, nažalost, za to nisu dovoljno spremne. Posebno u kriznim situacijama poput poplava, požara i drugih elementarnih nepogoda", naveo je Stanivuković.

Prema njegovim riječima, civilni rok treba da ima praktičnu svrhu i da mladima pruži osnovna znanja iz prve pomoći, zdravstvene zaštite i organizovanog djelovanja u krizama.

"U prvim satima krize vrlo često smo prepušteni sami sebi. Upravo tada se vidi koliko je važno znati pružiti pomoć, podršku i pokazati solidarnost", istakao je.

Stanivuković je dodao da je ideja da se obuka sprovodi kroz posebno osmišljene programe u odjeljenjima Civilne zaštite, domovima zdravlja i vatrogasnim jedinicama lokalnih zajednica, kako bi mladi stekli konkretna znanja i disciplinu, ali i osjetili samostalnost i zajedništvo.

"Žao mi je što moja generacija nije imala priliku za ovakvu obuku, iako je ona prijeko potrebna našem društvu", rekao je gradonačelnik Banjaluke.

Najavio je da će se u narednom periodu, zajedno sa stručnjacima iz ove oblasti, raditi na izradi prijedloga zakonskih i podzakonskih akata, koji će potom biti predstavljeni javnosti.

"Sve ćemo detaljno predstaviti i sa zadovoljstvom čuti sugestije građana", poručio je Stanivuković.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Draško Stanivuković pasulj vojska Civilna zaštita RS

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Mnk

Kako bi nasi stari rekli “ Vidjela zaba da se konj pitkiva pa i ona digla nogu”

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ