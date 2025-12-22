Stanivuković najavio sastanak sa odbornicima: Fokus na kvalitetu vazduha i budžetu za 2026. godinu

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković najavio je za srijedu sastanak sa odbornicima u Skupštini grada kako bi se razgovaralo o prioritetnim pitanjima, među kojima je najvažnije kvalitet vazduha u gradu.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Na predstojećem sastanku, gradonačelnik će predložiti zakazivanje posebne tematske sjednice Skupštine grada posvećene aerozagađenju. Cilj je da se javnost upozna sa konkretnim koracima koje administracija planira preduzeti u saradnji sa stručnjacima.

Stanivuković je naglasio da će plan mjera biti donesen isključivo uz uvažavanje mišljenja i stavova stručnih lica iz ove oblasti.

"Plan je da kroz budžet svake godine definišemo sredstva koja su nam potrebna kako bismo sve preporuke struke sproveli u praksi", istakao je gradonačelnik, dodajući da borba za čistiji vazduh zahtijeva dugoročnu finansijsku podršku.

Pored pitanja ekologije, sastanak u srijedu poslužiće i za šire konsultacije u vezi sa budžetom Grada za 2026. godinu. Stanivuković je pozvao odbornike da iznesu svoje prioritete kako bi se razmotrili projekti važni za razvoj Banjaluke.

Kao treća važna tačka sastanka navedeno je funkcionisanje preduzeća "Vodovod" i rješavanje pitanja vodosnabdijevanja na cjelokupnoj teritoriji grada.

Gradonačelnik Banjaluke je izrazio nadu da će odbornici podržati predložene teme, naglašavajući da pitanja vodosnabdijevanja i kvaliteta vazduha ne bi trebala biti predmet političkih razmirica.

"Nadam se da ćemo imati podršku odbornika, jer ove teme zahtijevaju snažan i odlučan odgovor, a ne politička prepucavanja", zaključio je Stanivuković, dodajući da je cilj zajednički doprinos napretku grada.