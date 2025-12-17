Skupština grada Banjaluka: Nakon cjelodnevnog zasjedanja sutra nastavak sjednice, na stolu rebalans i budžet

Sjednica banjalučke Skupštine biće nastavljena sutra odborničkom raspravom o Nacrtu rebalansa budžeta za 2025. godinu i Nacrtu budžeta za 2026. godinu.

Izvor: Grad Banjaluka

Iz Gradske uprave Banjaluka saopšteno je da su odbornici na današnjem zasjedanju usvojili dnevni red i razmotrili prve dvije tačke – skraćene zapisnike i kadrovska pitanja.

Konstatovan je prestanak mandata odborniku Goranu Selaku, a mandat je dodijeljen Ratku Jokiću iz Socijalističke partije Srpske, koji je položio i svečanu zakletvu.

Rukovodstvo Skupštine zakazalo je nastavak pete redovne sjednice u 9.00 časova.

Podsjećamo, Odbornici Skupštine grada Banjaluka su, nakon više od dva sata rasprave, usvojili dnevni red sjednice sa koje su skinute 33 tačke, među kojima i one koje se tiču poskupljenja vode i kanalizacije, parkiranja, te sve tačke o izmjeni regulacionih planova.

Za stanje u "Vodovodu" zatraženo je da bude održana posebna sjednica.

"Zeleno svjetlo" nije dobila ni tačka o neradnoj nedjelji, kao ni kreditna zaduženja za puteve u naseljima Motike, Kuljani i Priječani.

Nisu prihvaćeni prijedlozi gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića da se doda tačka koja se odnosi na parkiranje, a prema kojoj bi banjalučki Zavod za izgradnju bio zadužen za naplatu, odbijen je i prijedlog odluke o upravljanju kulturnim dobrom, kao i prijedlog o zabrani upotrebe pirotehničkih sredstava u Banjaluci.