logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Skupština grada Banjaluka: Nakon cjelodnevnog zasjedanja sutra nastavak sjednice, na stolu rebalans i budžet

Skupština grada Banjaluka: Nakon cjelodnevnog zasjedanja sutra nastavak sjednice, na stolu rebalans i budžet

Autor Dušan Volaš
0

Sjednica banjalučke Skupštine biće nastavljena sutra odborničkom raspravom o Nacrtu rebalansa budžeta za 2025. godinu i Nacrtu budžeta za 2026. godinu.

Skupština grada Banjaluka: Nakon cjelodnevnog zasjedanja sutra nastavak sjednice, na stolu rebalans i budžet Izvor: Grad Banjaluka

Iz Gradske uprave Banjaluka saopšteno je da su odbornici na današnjem zasjedanju usvojili dnevni red i razmotrili prve dvije tačke – skraćene zapisnike i kadrovska pitanja.

Konstatovan je prestanak mandata odborniku Goranu Selaku, a mandat je dodijeljen Ratku Jokiću iz Socijalističke partije Srpske, koji je položio i svečanu zakletvu.

Rukovodstvo Skupštine zakazalo je nastavak pete redovne sjednice u 9.00 časova.

Podsjećamo, Odbornici Skupštine grada Banjaluka su, nakon više od dva sata rasprave, usvojili dnevni red sjednice sa koje su skinute 33 tačke, među kojima i one koje se tiču poskupljenja vode i kanalizacije, parkiranja, te sve tačke o izmjeni regulacionih planova.

Za stanje u "Vodovodu" zatraženo je da bude održana posebna sjednica.

"Zeleno svjetlo" nije dobila ni tačka o neradnoj nedjelji, kao ni kreditna zaduženja za puteve u naseljima Motike, Kuljani i Priječani.

Nisu prihvaćeni prijedlozi gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića da se doda tačka koja se odnosi na parkiranje, a prema kojoj bi banjalučki Zavod za izgradnju bio zadužen za naplatu, odbijen je i prijedlog odluke o upravljanju kulturnim dobrom, kao i prijedlog o zabrani upotrebe pirotehničkih sredstava u Banjaluci.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Skupština grada Banjaluka Banjaluka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ