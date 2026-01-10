Lažna stjuardesa uhvaćena na djelu: Bizaran slučaj šokirao svijet, evo kako je uspjela da izvede prevaru (Video)

Stjuardesa iz Indonezije uhapšena zbog nevjerovatne prevare.

Izvor: Shutterstock.com/Brostock

Dvadesettrogodišnja Hairun Nisja iz Indonezije, uhapšena je na aerodromu u Džakarti nakon što je izvela nevjerovatnu prevaru, ukrcala se na putnički let prerušena u stjuardesu, noseći lažnu uniformu i identifikacionu karticu avio-kompanije koja ju je prethodno odbila da zaposli!

Neuspješan razgovor za posao kao okidač prevare

Filmska priča počela je, kako piše specijalizovani portal Paddle Your Own Kanoo, nakon neuspješnog razgovora za posao. Hairun Nisja je aplicirala za poziciju stjuardese u kompaniji Batik Air (ID), ali je odbijena već u fazi intervjua. U strahu da porodici saopšti istinu o neuspjehu, navodno je osmislila plan obmane kako bi ubedila okolinu da je zaista dobila posao u avio-kompaniji.

Kupovina lažne uniforme i identifikacije

Da bi njena priča djelovala uverljivo, djevojka je preduzela radikalne korake. Prema navodima ovog izvora, putem interneta je kupila falsifikovanu verziju prepoznatljive uniforme Batik Aira, uključujući belu kebaja bluzu i suknju sa karakterističnim detaljima. Uz to, uspjela je da nabavi, ili napravi, i lažnu identifikacionu karticu (ID badge) avio-kompanije.

Sa kupljenom putničkom kartom, Nisja se ukrcala na let Batik Aira koji je saobraćao sa aerodroma Sultan Mahmud Badaruddin II u Palembangu ka međunarodnom aerodromu Soekarno-Hatta (CGK) u Džakarti. Let je obavljen avionom Erbas A320 (Airbus A320), registracije PK-BLC.

Posada primjetila lažnu stjuardesu

Međutim, njen plan se raspao tokom samog leta. Prave stjuardese su postale sumnjičave kada su primetile suptilne razlike na uniformi, pre svega na tradicionalnoj kebaja bluzi, u poređenju sa originalnim uniformama kompanije. Članovi posade - konkretno perserka - su započeli razgovor s njom i počeli da je ispituju poznavanje osnovnih procedura kabinskog osoblja, na šta ona nije umjela da odgovori.

Zabrinuta zbog mogućih posljedica, posada je putem radio-veze obavestila nadležne službe, pa su po sletanju aviona u Džakartu, Hairun Nisju sačekali pripadnici aerodromskog obezbjeđenja.

Ona je privedena na ispitivanje i, iako je u početku negirala krivicu, kasnije je priznala da se lažno predstavljala kao član posade.

Snimak priznanja postao viralan

Neprijatna situacija dodatno je eskalirala kada je njeno priznanje snimljeno i objavljeno na društvenim mrežama, gde je video brzo postao viralan.

Dok su pojedini komentatori izražavali zabrinutost za bezbednost avio-saobraćaja, zvaničnici su istakli da je devojka prošla standardne bezbjednosne kontrole, jer je posedovala važeću putničku kartu.

S druge strane, deo korisnika interneta njen postupak je pokušao da relativizuje, upoređujući ga sa bezazlenim kosplejom. Jedan od korisnika mreže X je ironično primetio da je "ovo veoma opasno" i izrazio nadu "da neće uskoro biti lažnih pilota"

Pramugari gadungan Batik Air ini sangat berbahaya... Kok bisa maskapai kecolongan ya... Semoga gak ada Pilot Gadungan...

Khairun Nisa dikabarkan jadi pramugari gadungan, walau kemudian minta maafpic.twitter.com/xhYri8sx2M — Pos X (@Pos_X_)January 8, 2026

Batik Air (ID) je indonežanska avio-kompanija sa sjedištem u Džakarti, koja posluje u okviru Lion Air grupacije. Pozicionirana je kao tradicionalni full-service prevoznik, nudeći putnicima viši nivo usluge u odnosu na mnogobroje niskotarifne avio-kompanije, uključujući obrokekao i IFE, odnosno muziku/video sadržaje tokom leta).

Ime je dobila po tradicionalnoj indonežanskoj tkanini batik, čiji se motivi nalaze na repovima aviona i uniformama stjuardesa – upravo onim koje su bile predmet ovog pokušaja lažnog predstavljanja.

(Aero.rs/MONDO)