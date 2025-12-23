Pao avion u Teksasu, najmanje pet osoba poginulo: Među stradalima i dvoje djece

Najmanje pet osoba, među njima i dvogodišnje dijete, poginulo je kada se avion Meksičke mornarice sa medicinskim pacijentima srušio u zaliv Galveston u Teksasu.

Izvor: Shutterstock/Gorodenkoff

Najmanje pet osoba smrtno je stradalo u padu malog aviona meksičke mornarice koji se srušio u blizini Galvestona u Teksasu, a među njima nalazi se i dijete staro dvije godine, saopštila je američka Obalska straža.

U avionu je bilo osam osoba, četiri pripadnika mornarice i četiri civila, potvrdila je Meksička mornarica. Letjelica je prevozila pacijente sa teškim opekotinama, rekao je šerif okruga Galveston Džimi Fulen.

Jedna osoba se i dalje vodi kao nestala, dok su dvije osobe pronađene žive, ali njihovo stanje nije saopšteno.

Svjedok nesreće Skaj Deker rekao je za CNN da je ušao u vodu kako bi pomogao ženi zarobljenoj u olupini, prije nego što su ronioci stigli. Uspio je da je izvuče živu, dok je kasnije pronašao i tijelo muškarca koji je već bio preminuo.

Uzrok pada aviona se istražuje. Letjelica je poletjela iz Meride u meksičkoj državi Jukatan i bila je na putu ka aerodromu Galveston Scholes, oko 80 kilometara jugoistočno od Hjustona.

Meksička mornarica navela je da je avion bio dio medicinske misije u saradnji sa fondacijom "Mišu i Mau“" koja pomaže u transportu djece sa teškim opekotinama u bolnicu Shriners Children’s u Galvestonu.

U trenutku nesreće vladala je gusta magla i gotovo nikakva vidljivost, rekli su očevici. Na licu mjesta angažovani su ronioci, policija i istražni timovi.

Američke i meksičke vlasti uputile su saučešće porodicama stradalih, a istraga o uzroku nesreće je u toku.