Borbeni avion se srušio tokom trening leta, nema preživjelih: Nesreća u Rusiji

Ruski borbeni avion Su-30 srušio se tokom trening leta u Kareliji, posada je poginula, a hitne službe su na mjestu nesreće.

Ruski borbeni avion Su-30 srušio se, a posada je poginula, saopštio je Ministarstvo odbrane Rusije, prenosi TASS.

"Danas, oko 19 časova, u Republici Kareliji, avion Su-30 srušio se tokom planiranog trening leta. Avion je pao na nenaseljenu teritoriju. Let je obavljen bez municije. Posada je poginula", navodi Ministarstvo.

Guverner Karelije Artur Parfenčikov rekao je da se incident dogodio u okrugu Prionežski. Hitne službe su poslate na mjesto nesreće.

Su-30

Su-30 je dvosjed, višenamjenski borbeni avion razvijen od platforme Su-27. Ima dva turbo-mlazna motora i dizajniran je za vazdušnu superiornost, pratnju drugih aviona, napade na kopnene i pomorske ciljeve, kao i radarsko izviđanje.

Različite modifikacije Su-30, uključujući izvozne verzije i specijalizovane modele poput Su-30MKI, Su-30MKK i Su-30SM, razlikuju se opremom, radarima, avionikom, kanardima i motorima, što utiče na manevarske sposobnosti, domet i nosivost oružja.

Neke verzije mogu nositi vođeno oružje vazduh-vazduh i vazduh-zemlja, sa nosivošću od nekoliko hiljada kilograma.

Ranije, početkom oktobra, avion Antonov An-2 srušio se u ruskoj Krasnojarskoj oblasti, u blizini vojne baze u okrugu Jermakovski. Izvještaji su navodili da su u avionu možda bila dva Rusa, ali nije bilo jasno da li su bili civili ili vojnici.