logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Najpoznatiji ruski kriptomilioner poginuo u stravičnoj nesreći: Novčanice letjele po putu dok je Lamborgini gorio

Najpoznatiji ruski kriptomilioner poginuo u stravičnoj nesreći: Novčanice letjele po putu dok je Lamborgini gorio

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Aleksej Dolgih (36), jedan od najpoznatijih kripto trgovaca u Rusiji, poginuo je u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u Moskvi kada je svojim Lamborginijem udario u zaštitnu ogradu, nakon čega se vozilo prevrnulo i buknulo u plamen.

poginuo Aleksej Dolgih ruski kriptomilioner Izvor: X/TVP World/Instagram/Printscreen

Kripto milioner Aleksej Dolgih poginuo je u saobraćajnoj nesreći u Moskvi. Svojim Lamborginijem je udario u zaštitnu ogradu pri brzini od 145 kilometara na sat, vozilo se prevrnulo i zapalilo. U automobilu su sa njim bila još tri putnika. Dolgih i jedan od njegovih putnika su poginuli na licu mjesta, dok se dvojica liječe u bolnici nakon što su čudom preživjeli.

Aleksej Dolgih (36) bio je drugi najpoznatiji kripto trgovac u Rusiji. Dolgih je navodno posljednjih nekoliko mjeseci bio na crnoj listi ruskih banaka zbog sumnje na pranje novca. Od kupovine Lamborginija prije samo 15 mjeseci, nakupio je ukupno 586 saobraćajnih kazni. Većina njih je bila zbog prekoračenja brzine, objavili su lokalni mediji.

Prema pisanju lista San, on je poginuo u saobraćajnoj nesreći u Moskvi u nedjelju. Njegov Lamborgini je udario u zaštitnu ogradu u ranim jutarnjim satima, prevrnuo se na krov i zapalio se. Dijelovi automobila su preletjeli preko mosta, a gomile novca su se razletjele po autoputu, rekli su očevici.

Kripto-milioner, osumnjičen za pranje novca, i jedan od njegovih putnika, Ivan Solovjov, poginuli su na mjestu nesreće. Nikita Tezikov i Kiril Močalov su prevezeni u bolnicu sa teškim povredama, ali su čudom preživjeli.

Državni saobraćajni inspektorat potvrdio je da je Dolgih izgubio kontrolu nad vozilom kada je udarilo u zaštitnu ogradu, što je dovelo do prevrtanja. Veliki požar je izbio u roku od nekoliko sekundi. Moskovsko tužilaštvo je saopštilo: "Prema prvim informacijama, vozač automobila je noću udario u barijeru na međunarodnom autoputu, nakon čega se vozilo prevrnulo i zapalilo. U nesreći su poginula dva muškarca, dvojica su hospitalizovana. Uzrok i sve okolnosti nesreće se istražuju".

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rusija kriptovalute bogataši nesreća

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ