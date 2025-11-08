logo
Napadnuta ruska ambasada u Stokholmu: Policija ne zna da objasni šta je uradio nepoznati dron

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Nepoznati dron ispustio je nepoznatu tečnost na rusku ambasadu u Stokholmu.

Napadnuta ruska ambasada u Stokholmu Izvor: Printscreen/Youtube/TV4 Nyheterna

Nepoznati dron napao je rusku ambasadu u Stokholmu u Švedskoj tako što je ispustio nepoznatu tečnost na fasadu zgrade, piše "Sweden Herland". Fasada je oštećena, a policija je detektovala tečnu mješavinu na fasadi zgrade.

"Trenutno imam informaciju da je fasada oštećena. Šta se tačno nalazi u toj tečnoj mješavini, saznaćemo.

To se istražuje. Detaljnije se provjeravaju i zapažanja o dronu, to jednostavno mora da se dodatno istraži pre nego što se može potvrditi. Vjerovatno je da će biti dodato još kategorija krivičnih djela", objasnila je portparolka policije Suzana Rinaldo.

Policija još uvijek ne može da objasni o kakvoj tečnoj mješavini je tačno riječ. Prijavu je policija dobila rano jutros oko šest časova po lokalnom vremenu, istraga je u toku.

Tagovi

dron ambasada Rusija Stokholm

