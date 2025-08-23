Incident u Stokholmu: Autom udario u gomilu ljudi, dvoje teško povrijeđeno

Dvije osobe teško su povrijeđene danas kada je automobil udario u gomilu ljudi ispred Kraljevske palate u centru Stokholma, javio je švedski javni servis.

Izvor: Shutterstock

Portparol policije Mats Erikson isključio je mogućnost da je riječ o terorističkom napadu ili da je nesreća namjerno izazvana.

Prema informacijama iz policije, dvije osobe prevezene su u bolnicu sa teškim povredama.

Vozač automobila, koji je ostao na licu mjesta i sarađivao sa policijom, uhapšen je i osumnjičen za nemarno ponašanje u saobraćaju i izazivanje teških tjelesnih povreda.



Incident se dogodio oko 16.30 časova, a policija, hitna pomoć i vatrogasci odmah su stigli na mjesto događaja.

(Srna)