logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Rusi i Mađari pred istorijskim potpisom za NIS: Amerikanci dali zeleno svjetlo, ostala je još samo jedna prepreka

Rusi i Mađari pred istorijskim potpisom za NIS: Amerikanci dali zeleno svjetlo, ostala je još samo jedna prepreka

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Profesor Mašinskog fakulteta Miloš Banjac izjavio je danas da smatra da su se MOL, koji je potencijalni kupac ruskog udjela u Naftnoj industriji Srbije (NIS), i ruska strana gotovo već dogovorili oko prodaje NIS-a i da je ostalo da se završe pregovori oko cijene.

Pregovori Rusa i Mađara za NIS Izvor: Shutterstock/Robson90/MONDO/Stefan Stojanović

Banjac je rekao za da, na osnovu toga što je NIS dobio posebnu licencu Ministarstva finansija SAD do 23. januara i da je ugovoren uvoz nafte preko Jadranskog naftovoda (JANAF) i pokretanje Rafinerije u Pančevu, može se zaključiti da su dogovori oko rešenja vlasništva NIS pri kraju, prenosi Blic pisanje Tanjuga. 

''Zašto bi Amerikanci dozvolili ovo i dovodili nas u poziciju da imamo sada bolju poziciju nego što je bilo ranije, a da nas ne pritisnu pregovorima?'', naveo je Banjac.

Banjac je ocenio da je MOL od izuzetnog značaja za privredu Srbije i da je veoma bitno da dođe na srpsko tržište.
Rafineriji treba oko nedjelju dana da krene sa radom

Istakao je da i Rusija i Mađarska imaju svoje pregovaračke motive kada je riječ o kupovini NIS-a.

''Ruska strana će da insistira na višoj cijeni, na tome šta će biti za šest meseci, kakva će biti pozicija MOL-a na tržištu ovde u Srbiji. S druge strane, Mađari mogu da kažu - ali vi ste sad pod sankcijama, vi ne radite. Pa u tom smislu svako ima neku svoju pregovaračku poziciju'', dodao je on.

Na pitanje koliko dana je potrebno da sa radom krene Rafinerija, odgovorio je da je potrebno oko nedjelju dana.

''Nije to neki tehnološki zahtjevan proces'', dodao je on.

Ocijenio je da je potrošnja nafte u Srbiji oko 3,7 miliona tona godišnje, a ukupni kapacitet MOL je četiri do pet puta veći, ali da bez rafinerije u Pančevu on ne može da zadovolji potrebe Srbije i delom Bosne i Hercegovine.

Putniković: "Pitanje je koliko bismo mi dobili kao država"

Urednica portala ''Energija Balkana'' Jelica Putniković rekla je za Tanjug da će MOL moći u Rafineriji u Pančevu da prerađuje 23 miliona tona sirove nafte godišnje i ocenila da bi to učinilo MOL velikim naftnim igračem na evropskom tržištu.

Kako je Putniković navela, pitanje je koliko bi Srbija dobila kao država kada bi MOL odlučio da proda pet odsto akcija NIS.

"Neki ljudi koji se razumiju u akcije kažu da bi zapravo bila mnogo efikasnija ona čuvena zlatna akcija koju mi nemamo, pa da možemo da blokiramo neke odluke. Ta trećina vlasništva može u nekim situacijama da bude ključna, ali ne mora da bude za buduće poslovanje NIS-a. To je sada pitanje koliko bismo mi dobili kao Srbija, kao država, ako bi MOL hteo da nam proda pet odsto akcije'', navela je Putniković.

Ministarstvo finansija SAD izdalo je NIS-u 31. decembra posebnu licencu kojom se toj kompaniji ponovo omogućava obavljanje operativnih aktivnosti zaključno sa 23. januarom 2026. godine.

NIS je juče ugovorio uvoz prvih količina sirove nafte preko Jadranskog naftovoda (JANAF) za potrebe pančevačke rafinerije, što će omogućiti ponovni početak proizvodnje u Rafineriji nafte Pančevo, i objavio da se očekuje da prve količine budu isporučene tokom naredne nedjelje.

"Očekuje se da prve količine sirove nafte budu isporučene u Rafineriju nafte Pančevo tokom naredne nedjelje, dok kompanija planira uvoz i dodatnih količina sirove nafte", saopštio je NIS.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rusija Mađarska NIS

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ