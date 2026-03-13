Ljekari u Tuzli traže povećanje plata: Osam specijalista napustilo kanton (FOTO)

Doktori medicine i stomatologije poslali su danas sa mirnog protesta u Tuzli poruku Kantonalnoj vladi da je diskriminacija tuzlanskih ljekara u odnosu na kolege u drugim kantonima dovela sistem do tačke pucanja.

Izvor: Srna/Milorad Gutalj

Iz Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona saopšteno je da su ljekari "uprkos pokušajima zastrašivanja i prijetećim dopisima iz Ministarstva zdravstva" dokazali da je dostojanstvo struke jače od birokratskih pritisaka.

Predsjednik ovog sindikata Elvira Konjić istakla je da je apsurdno to što je Sindikat bio pokretač rješavanja pitanja koeficijenata zaposlenih u zdravstvu, a na kraju su upravo ljekari specijalisti ostali jedina degradirana kategorija.

"Osnovni razlog našeg okupljanja je nekorektan stav Vlade Tuzlanskog kantona isključivo prema doktorima specijalistima i supspecijalistima", rekla je Konjićeva i dodala da su se izborili za koeficijente svih drugih zaposlenih, ali su samo ljekari u Tuzlanskom kantonu ostali bez priznate stručnosti na nivou Federacije BiH.

Predsjednik Skupštine Sindikata Mirsad Šljivić rekao je da ljekari više ne odlaze samo van Tuzle, već "bježe" u Sarajevo i Zenicu radi boljih uslova rada i veće zarade.

"Specijalisti u Kantonu Sarajevo imaju primanja i do 30 odsto veća u odnosu na specijaliste u Tuzli, što je rezultiralo takozvanom unutrašnjom migracijom", naveo je Šljivić i dodao da je od početka godine osam specijalista napustilo Tuzlanski kanton i prešlo u druge kantone.

Prema njegovim riječima, Vlada Tuzlanskog kantona svojim ignorisanjem zahtjeva direktno podstiče ovaj "egzodus" stručnog kadra, a današnji protesti, ali i jučerašnji prijeteći dopisi resornog ministarstva dali su ljekarima snagu i želju da istraju u borbi za dostojanstvo.

Iz Strukovnog sindikata napominju da zahtjevi nisu usmjereni na rušenje finansijske stabilnosti već na priznavanje koeficijenata stručnosti i to za doktore medicine 5,20, za specijaliste 6.00, a za supspecijaliste 6.20.

Ljekari su istakli da proces rada u zdravstvenim ustanovama tokom protesta nije bio ugrožen ni na jednu sekundu, čime su demantovane tvrdnje resornog ministarstva o "zloupotrebi radnog vremena".

Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije poziva ljekare da sutra od 13 do 15 časova održe u Tuzli još masovniji protest.

