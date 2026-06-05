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Oko 1.500 vatrogasaca u pripravnosti: Ljeto donosi povećan rizik od požara

Oko 1.500 vatrogasaca u pripravnosti: Ljeto donosi povećan rizik od požara

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Predsjednik Vatrogasnog saveza Republike Srpske Goran Stojaković zamolio je stanovnike Srpske da se tokom ljeta ponašaju što odgovornije i doprinesu umanjenju opasnosti od požara na otvorenom, pogotovo usljed radova na poljima.

Vatrogasci apeluju na oprez tokom ljeta Izvor: Mondo - Slaven Petković

"Prevashodno radimo na preventivi i upozorenjima građana jer bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom može prouzrokovati požare i u tom smjeru nesagledive posljedice. Ti naši apeli, koji mogu spasiti ljudske živote i umanjiti materijalnu štetu, imaju pozitivne efekte", izjavio je Stojaković i dodao da građani, u slučaju primjećivanja bilo kakvog požara, uvijek treba da pozovu broj 123.

Stojaković je podsjetio da se vatrogasci u Republici Srpskoj u pogledu opremljenosti i svojih aktivnosti redovno spremaju, ne samo za ljetni period, već za čitavu godinu.

On je napomenuo da će i dalje imati dobru saradnju sa Upravom za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, kao i sa Republičkom upravom civilne zaštite.

"To je jako bitno u smislu gašenja požara u ljetnom periodu jer i ove godine očekujemo visoku temperaturu vazduha, usljed čega su mogući požari", rekao je Stojaković.

Stojaković je naveo da u Republici Srpskoj postoji oko 70 vatrogasnih jedinica.

"Profesionalnih i drugih vatrogasaca u Republici Srpskoj ima oko 1.500. Trudimo se da uvijek imamo dovoljno vatrogasnog kadra u skladu sa redovnim planovima zaštite od požara. Imamo dobru saradnju sa MUP-om Republike Srpske i strukturama nadzora, ali u budućnosti moramo povesti više računa o zanavljanju vatrogasnog kadra", rekao je Stojaković. 

BONUS VIDEO:

(Srna/Mondo)

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